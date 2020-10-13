Маск представил флаг будущей колонии на Марсе

Глава SpaceX Илон Маск планирует до 2050 года построить на Марсе город для колонистов и уже представил флаг будущей колонии.

Фотография ракеты Falcon 9 на фоне Солнца, которую сделал фотограф Джон Краус дала Маску идею, как должен выглядеть флаг Марса.

— Возможно, таким должен быть флаг Марса, — подписал фотографию автора снимка Маск.

Известно, что Маск планирует построить флот огромных космических кораблей Starship и отправить первых астронавтов на другую планету уже в 2024 году.

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После того, как там будут созданы основные системы жизнеобеспечения, можно будет начать расширять колонию, считает Маск.

Маск верит в то, что его компании удастся создать город, который будет самостоятельно поддерживать свое существование, до 2050 года.

— Нам нужно построить город и дойти до того, что он будет автономным, — сказал Маск во время виртуальной видеоконференции в понедельник, 31 августа.

Покорение Марса — очень тяжелое и опасное дело, “не для со слабых сердцем”, добавил гендиректор SpaceX.