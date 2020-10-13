В мире ежегодно 13 октября отмечают Международный день по снижению риска бедствий под эгидой ООН.
Праздник призван просвещать людей в том, как действовать, чтобы снизить риск бедствий.
Согласно церковному календарю, 13 октября чтят память святителя Михаила — первого митрополита Киевского. В Х веке константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь. Там он должен был крестить князя Владимира, После чего Михаил отправился в Киев, где крестил местных жителей. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.
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Именины: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.
Народные приметы на 13 октябрь:
- Если в этот день будет снег, то зима придет нескоро.
- Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.
- Яркие сны этот день считаются вещими.
Что нельзя делать 13 октября:
- В этот день нельзя принимать подарки.
- Нельзя ходить в гости и приглашать людей к себе.
- Запрещено быть грязными или неопрятными.
- Нельзя лениться.
Выходные на Покров и День защитника Украины
14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.
В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.