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Факты / Lifestyle

Международный день по снижению риска бедствий: какой праздник сегодня, 12 октября

В мире ежегодно 13 октября отмечают Международный день по снижению риска бедствий под эгидой ООН.

Праздник призван просвещать людей в том, как действовать, чтобы снизить риск бедствий.

Согласно церковному календарю, 13 октября чтят память святителя Михаила — первого митрополита Киевского. В Х веке константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь. Там он должен был крестить князя Владимира, После чего Михаил отправился в Киев, где крестил местных жителей. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Именины: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Народные приметы на 13 октябрь: 

  • Если в этот день будет снег, то зима придет нескоро.
  • Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.
  • Яркие сны этот день считаются вещими. 

Что нельзя делать 13 октября:

  • В этот день нельзя принимать подарки.
  • Нельзя ходить в гости и приглашать людей к себе.
  • Запрещено быть грязными или неопрятными.
  • Нельзя лениться.

Выходные на Покров и День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.

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