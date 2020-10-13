В мире ежегодно 13 октября отмечают Международный день по снижению риска бедствий под эгидой ООН.

Праздник призван просвещать людей в том, как действовать, чтобы снизить риск бедствий.

Согласно церковному календарю, 13 октября чтят память святителя Михаила — первого митрополита Киевского. В Х веке константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь. Там он должен был крестить князя Владимира, После чего Михаил отправился в Киев, где крестил местных жителей. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

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Именины: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Народные приметы на 13 октябрь:

Если в этот день будет снег, то зима придет нескоро.

Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.

Яркие сны этот день считаются вещими.

Что нельзя делать 13 октября:

В этот день нельзя принимать подарки.

Нельзя ходить в гости и приглашать людей к себе.

Запрещено быть грязными или неопрятными.

Нельзя лениться.

Выходные на Покров и День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.