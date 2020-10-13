Какой сделать маникюр на короткие ногти – читайте в материале Фактов ICTV. Мы расскажем о модных трендах осени 2020 года. В этом сезоне будут популярны черный цвет, френч, графические узоры и классический красный маникюр.
Черная магия
Один из главных трендов в маникюре на осень 2020 года – черный цвет. Он гипнотизирует, приковывает взгляд и смотрится очень стильно на коротких ногтях. Сделайте сплошное глянцевое или матовое покрытие, или геометрический узор на черном фоне.
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Black Mani ???? • Prepped with Doris Ethel and Helen @navyprotools and my favourite files and buffers @biosculpturegelgb • Plenty of @weledauk skin food after soaking off my last set, helping clear my cracked cuticles and hands ????Thanks again for telling me about this @harrietwestmoreland • • #navyprotools #biosculpture #naturalnails #shortnails #blackmanicure #blacknails #handcare #handcream
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Сложная графика
Сложные графические формы будут актуальны этой осенью. Красиво смотрится сочетание овальных, круглых узоров разных оттенков. Выберите яркие сочные цвета, и они будут напоминать о теплых днях лета.
Поскольку черный цвет в тренде, осенью 2020 года можно смело делать черный графический маникюр.
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Раз уж такая хмурая погода, воспользуюсь случаем, выставлю темный маникюр ???????? ⠀ ⠀ Но что самое интересное, лето началось, а многие из вас выбрали именно темные оттенки, интересно с чем это связано?????⠀ ⠀ С тем что апрель и май был теплее, чем июнь?или до сих пор состояние карантина даёт о себе знать????⠀ ⠀ Как думаете?????
Negative Space
Negative Space по-прежнему не выходит из моды. Один из вариантов для осени – Negative Space в красных тонах. Получится теплый стильный маникюр, который визуально удлинит короткие ногти.
Более строгий сдержанный вариант – Negative Space в белых тонах. Он подойдет под любую одежду и отлично дополнит деловой образ.
Изысканный френч
Френч бывает разный – от нежного светло-нюдового до экстравагантного красного или темного. В осеннем сезоне лучше отдать предпочтение изысканному нежному варианту с едва заметной белой окантовкой на кончиках. Безупречно для любого возраста и любой формы ногтей.
Нежные украшения
Маникюр можно задекорировать камнями и стразами. Главное – не переусердствовать, тогда безупречный нежный неил-арт, который подарит теплые эмоции прохладным осенним днем.
Красная классика
Красный цвет на осень – идеальный вариант. Это классика, которая всегда остается в тренде. Выбирайте в этом сезоне глубокие сдержанные красно-бордовые тона.
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@oscardelarenta with the gorgeous @elizahartmann and @zoyanailpolish in Alyssa. Hair @odilegilbert_official makeup @tompecheux stylist @poppykain photo @rebeccamaynesphoto thank you @tokibunbun @fernandogarciam1205 for including me in another show ! #zoyaalyssa #zoyanailpolish #zoyanyfw #winenails #nyfw
Черный цвет будет актуален этой осенью. Он хорошо смотрится на коротких ногтях и скрывает мелкие несовершенства. О том, какой маникюр сделать в темных тонах – читайте в материале Фактов ICTV.