Покров Пресвятой Богородицы 2020: традиции и история

Покров Пресвятой Богородицы православные отмечают каждый год 14 октября. Этот светлый праздник особо чтят верующие, потому что он символизирует покровительство и заступничество Матери Божей.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы, традиции и примеры – в материале Фактов ICTV.

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История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

По преданию, 14 октября Богородица явилась молящимся Влахернского храма в Константинополе. Произошло это чудо в 910 году, когда город претерпевал осаду варваров.

Священники, в том числе христианский святой Андрей, молились о спасении города и людей. Внезапно Андрей поднял глаза к небу и увидел Богородицу в окружении ангелов. Она была озарена небесным светом и сонмом святых.

В ответ на праведные молитвы святого Андрея Матерь Божья сняла с себя покрывало, которое носила на пречистой главе, и распростерла его над Константинополем.

Покров богородицы защитил город – внезапно началась страшная буря, которая размела варваров, избавив константинопольцев от верной гибели.

С тех пор отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он символизирует особое покровительство и защиту Богоматери и дает людям веру и надежду, что молитвы будут услышаны, и с небес снизойдет благословение в трудный момент.

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы

В этот праздник принято:

ходить в церковь и во время службы просить Матерь Божью защитить от всего плохого;

праздновать свадьбы: считается, что люди, которые венчаются на Покров, всегда будут под защитой Пречистой Девы Марии;

незамужним девушкам – просить Богородицу об удачном замужестве. Нужно обращаться к Матери Божьей: Святая Покровушка, покрой мне головушку;

встречать светлый праздник в хорошем настроении, с радостью и улыбкой;

ходить в гости или принимать гостей в своем доме;

напечь блинов и обойти с ними все углы дома, читая молитву Божьей Матери;

печь каравай и угощать им родных, друзей, соседей, а остатки выпечки – хранить до начала Великого поста;

собирать и прятать урожай на зиму;

утеплять дом.

На Покров нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу – строить, копать, убирать, шить, вязать, гладить. Нельзя сквернословить и ссориться с близкими. В народе также не принято одалживать деньги.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

Подул северный или восточный ветер – жди холодную суровую зиму, подул южный ветер – зима будет мягкой.

Журавли улетели до Покрова – зима наступит рано.

Первый снег до Покрова выпал – зима еще нескоро придет.

Следом за Покровом в октябре будут однодневные посты, а в ноябре – важные православные праздники. Узнайте точные даты в церковном календаре на 2020 год в материале Фактов ICTV.