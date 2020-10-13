Покров Пресвятой Богородицы 2020: традиции и история

Покров Пресвятой Богородицы православные отмечают каждый год 14 октября. Этот светлый праздник особо чтят верующие, потому что он символизирует покровительство и заступничество Матери Божей.
История праздника Покрова Пресвятой Богородицы, традиции и примеры – в материале Фактов ICTV.
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История праздника Покрова Пресвятой Богородицы
По преданию, 14 октября Богородица явилась молящимся Влахернского храма в Константинополе. Произошло это чудо в 910 году, когда город претерпевал осаду варваров.
Священники, в том числе христианский святой Андрей, молились о спасении города и людей. Внезапно Андрей поднял глаза к небу и увидел Богородицу в окружении ангелов. Она была озарена небесным светом и сонмом святых.
В ответ на праведные молитвы святого Андрея Матерь Божья сняла с себя покрывало, которое носила на пречистой главе, и распростерла его над Константинополем.
Покров богородицы защитил город – внезапно началась страшная буря, которая размела варваров, избавив константинопольцев от верной гибели.
С тех пор отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он символизирует особое покровительство и защиту Богоматери и дает людям веру и надежду, что молитвы будут услышаны, и с небес снизойдет благословение в трудный момент.
Традиции на Покров Пресвятой Богородицы
В этот праздник принято:
- ходить в церковь и во время службы просить Матерь Божью защитить от всего плохого;
- праздновать свадьбы: считается, что люди, которые венчаются на Покров, всегда будут под защитой Пречистой Девы Марии;
- незамужним девушкам – просить Богородицу об удачном замужестве. Нужно обращаться к Матери Божьей: Святая Покровушка, покрой мне головушку;
- встречать светлый праздник в хорошем настроении, с радостью и улыбкой;
- ходить в гости или принимать гостей в своем доме;
- напечь блинов и обойти с ними все углы дома, читая молитву Божьей Матери;
- печь каравай и угощать им родных, друзей, соседей, а остатки выпечки – хранить до начала Великого поста;
- собирать и прятать урожай на зиму;
- утеплять дом.
На Покров нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу – строить, копать, убирать, шить, вязать, гладить. Нельзя сквернословить и ссориться с близкими. В народе также не принято одалживать деньги.
Приметы на Покров Пресвятой Богородицы
- Подул северный или восточный ветер – жди холодную суровую зиму, подул южный ветер – зима будет мягкой.
- Журавли улетели до Покрова – зима наступит рано.
- Первый снег до Покрова выпал – зима еще нескоро придет.
Следом за Покровом в октябре будут однодневные посты, а в ноябре – важные православные праздники. Узнайте точные даты в церковном календаре на 2020 год в материале Фактов ICTV.