Факты ICTV шестой год подряд проводили уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины. Голосование продолжалось в течение месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года.

В этом году Факты ICTV выбрали пять победителей: лучшего автора в каждой из категорий ТОП-100 блогеров — Политика, ООС, Lifestyle и Здоровье, а также лучшего в Народном выборе.

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Победительница в рейтинге ТОП-100 блогеров Украины Факты ICTV в номинации Здоровье Оксана Скиталинская — известная врач-диетолог.

На своих страницах в Facebook и Instagram доступно объясняет, в чем польза и вред различных продуктов.

Сейчас Оксана также занимается блогерством. После завершения голосования она дала интервью, в котором рассказала о своей деятельности.

— Помните тот момент, когда поняли, что хотите вести свой блог?

— Свой первый пост о рецепте салата сделала, еще будучи студенткой, в ​​местную газету. Тогда информации было очень мало — почти вся литература была зарубежной и платной, я выписывала журнал за 300$.

Сейчас активно интересуюсь наукой. Лично знакома с учеными, которые занимаются темой продолжения активной жизни, например, Клаудио Франчески и Вальтер Лонго.

— В какой момент поняли, что Ваш блог действительно важен для тысяч людей?

— Когда я не публикуюсь один или два дня, то люди пишут в личные сообщения: с Вами все хорошо? Или некоторые шутят: не знаем, что нам есть — пишите, возвращайтесь, мы Вас ждем.

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Я всегда пыталась популяризировать здоровый образ жизни. Чувствую определенную ответственность, потому что мне доверяют.

Я внушаю позитив и надежду на то, что у общества есть шанс прожить здоровую жизнь. Мне 55 лет — много людей в этом возрасте опускают руки, часто болеют — своим примером я показываю, что этому можно противостоять.

— Какое оно: блогерство во время карантина?

— Во время карантина люди стали больше интересоваться темой здоровья — однозначно.

Люди понимают, что состояние их здоровья очень связано с работой иммунной системы. От этого зависит, как организм будет бороться с внешними раздражителями, в частности, вирусами.

— Блогер — это профессия или хобби?

— Мой блог — хобби и профессия одновременно. Это тот случай, когда человек делает свою работу с огромным удовольствием.

Если мои посты перевернут сознание хотя бы 10 людям — это уже бонус в пользу прожитого дня. Я постоянно ссылаюсь на доказательную науку.

Пациенты часто читают мои посты в социальных сетях и только потом записываются на прием. Я не очень хорошо отношусь к авторским методикам, потому что они очень часто не имеют под собой ничего, кроме имени.

Все мои рекомендации — это то, что утверждает современная наука.

— Как начать сотрудничество с брендами?

— На моих блогах нет рекламы. Ко мне ежедневно обращаются рекламодатели с предложением популяризировать их продукт, но я вежливо отказываюсь.

Однажды бесплатно порекомендовала украинского производителя салатов, сказав, что ростки зелени полезны — и все. Если блог превратится в сплошную рекламу, может быть, я буду зарабатывать больше, но доверия ко мне будет меньше.

Я горжусь тем, что популяризирую здоровый образ жизни без коммерции. Моя цель намного выше — хочу, чтобы Украина была в списке стран, где люди долго живут.

— Кого еще знаете из списка ТОП-100 блогеров Украины 2020?

— Я читаю Виталия Портникова, семь лет назад с Яниной Соколовой часто встречались на одном канале.

Знаю заочно Ирену Карпу — должны были увидеться в 2018 году в Париже, но я позже прилетела из-за перенесенного авиарейса. Знакома с Владимиром Вятровичем 15 лет — я крестная мама его сына.

Также знаю многих врачей из списка.

— Что для Вас значит победа в ТОП-100 блогеров Украины?

— Победа в ТОП-100 блогеров — это очень круто. Честно и откровенно — я боролась за нее, как принцесса-воин.

Я хотела, чтобы люди обратили внимание на самое ценное — свою жизнь. Политика не может улучшить состояние здоровья, повлиять на холестериновый и сахарный обмены или защитить от всех болезней — это под силу только здоровой еде.

Популяризация сознательного отношения к величайшей ценности — здоровью — это сильная победа здорового образа жизни.

Юля Захарченко