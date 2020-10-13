Американская компания Apple 13 октября представила публике новый смартфон iPhone 12.

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Главной отличительной чертой нового iPhone 12 называют то, что он поддерживает пятое поколение мобильной связи — 5G.

Характеристика iPhone 12

iPhone 12 представлен в пяти цветах: черный, белый, синий, зеленый и красный.

Экран нового iPhone получил более высокое разрешение, если сравнивать с iPhone 11.

Также iPhone 12 получил более прочное стекло Ceramic Shield, которое было разработано в сотрудничестве с Corning.

Разработчики уверяют, что iPhone 12 в четыре раза лучше будет выдерживать падения.

Процессор iPhone 12 — A14 Bionic, который обещает на 50% более высокую скорость, чем любой другой мобильный чип.















Презентация iPhone 12 — характеристика и цена новинки от Apple / 4 фотографии

iPhone 12 mini

Цены на iPhone 12:

iPhone 12 — $799

iPhone 12 mini — $699

Новые iPad и Apple Watch

В сентябре 2020 года прошла презентация Apple, на которой компания презентовала две новые версии Apple Watch, iPad и iPad Air.

Кроме того, компания продемонстрировала единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness.

Традиционно на сентябрьской презентации Apple почетное место занимает новая модель iPhone, однако в 2020 году компания не показала новую линейку смартфонов.