Американская компания Apple 13 октября представила публике новый смартфон iPhone 12.
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Главной отличительной чертой нового iPhone 12 называют то, что он поддерживает пятое поколение мобильной связи — 5G.
Характеристика iPhone 12
iPhone 12 представлен в пяти цветах: черный, белый, синий, зеленый и красный.
Экран нового iPhone получил более высокое разрешение, если сравнивать с iPhone 11.
Также iPhone 12 получил более прочное стекло Ceramic Shield, которое было разработано в сотрудничестве с Corning.
Разработчики уверяют, что iPhone 12 в четыре раза лучше будет выдерживать падения.
Процессор iPhone 12 — A14 Bionic, который обещает на 50% более высокую скорость, чем любой другой мобильный чип.
iPhone 12 mini
Цены на iPhone 12:
- iPhone 12 — $799
- iPhone 12 mini — $699
Новые iPad и Apple Watch
В сентябре 2020 года прошла презентация Apple, на которой компания презентовала две новые версии Apple Watch, iPad и iPad Air.
Кроме того, компания продемонстрировала единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness.
Традиционно на сентябрьской презентации Apple почетное место занимает новая модель iPhone, однако в 2020 году компания не показала новую линейку смартфонов.