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Факты / Lifestyle

В Украину возвращаются дожди: погода на 13 октября

На 13 октября синоптики прогнозируют дожди в некоторых регионах Украины, однако в большинстве областей сохраниться сухая и ясная погода.

На Западе страны пройдут дожди. Температура днем 15-20, ночью 10-13.

В северных областях прогнозируют облачную с прояснениям погоду. Воздух прогреется до 23 днем и до 13 ночью.

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В Центре и Востоке также будет достаточно тепло. Столбики термометров покажут 20-23 днем и 19-13 ночью.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к дождям. Осадки прогнозируются в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до 24 днем и до 17 ночью.

Погода на 13 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в октябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 будет с дождями и теплыми днями, к концу месяца похолодает до +9 градусов.

В целом и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.

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