Как Украину превращают в киберспортивную столицу Европы

Планы по кардинальному развитию киберспорта в Украине пришлись на 2020 год. И несмотря на пандемию коронавируса команда энтузиастов продолжает воплощать их в жизнь.

Началось все с покупки отеля Днепр, который планируют превратить в первый киберспортивный отель, аналогов которому пока нет в мире.

А вскоре после этого начала работу Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA), в аккурат к признанию Е-спорта официальным видом спорта в Украине.

То есть киберспорт будут поддерживать на уровне государства. И хотя в Украине только одна действительно известная команда, есть надежда, что в ближайшие пять лет вырастут новые звезды Е-спорта.

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Одной из задач Ассоциации является именно развитие инфраструктуры, которая будет включать в себя арены для проведения киберспортивных чемпионатов, места для проживания и тренировки игроков.

Если отель Днепр уже понемногу готовят для приема спортсменов и создают площадку для их тренировки, то место для большой арены еще предстоит поискать.

Киберспорт развивается невероятными темпами, и в настоящее время у Украины есть отличный шанс войти в топ-10 стран на этой арене. В течение последних лет капитализация этого бизнеса только растет.

Для нашего государства Е-спорт — это тысячи туристов, которые будут приезжать на турниры, создание новых рабочих мест в креативной сфере. В общем — положительное влияние на экономику, что сейчас нам необходимо.

Небольшая арена для проведения киберспортивных чемпионатов вскоре должна появиться в Выставочном центре. Она будет оборудована по последнему слову техники и не будет уступать европейским конкурентам.

— Украина — это часть цивилизованного, понятного мира. Где-то больше, где-то меньше. Мы даже технологически опережаем соседние страны в контексте интернет-технологий, скорости доступа. Работать в Украине намного легче, — рассказывает управляющий партнер киберспортивного холдинга WePlay Esports Юрий Лазебников.

В Украине уже неоднократно проводили большие киберспортивные турниры, но все это было в рамках объектов, которые арендовали и быстро подстраивали под нужды чемпионата.

Сейчас же необходима инфраструктура, которая позволит проводить их постоянно, без траты лишнего времени на подготовку объекта.

— Уровень развития (киберспорта, — Ред.) требует строить соответствующую инфраструктуру на постоянной основе. Не арендовать что-то, слепить из того, что есть, а создавать именно под киберспорт инфраструктуру, — говорит член правления UPEA Геннадий Веселков.

Больше о развитии киберспорта в Украине вы можете узнать в сюжете Фактов ICTV.

UPEA — только начало

Во время открытия Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации стало известно, что создание инфраструктуры будет лишь первым шагом на пути развития этого направления.

С течением времени станет все легче создавать как любительские, так и профессиональные киберспортивные команды. И тренеры, которых также планируют готовить в UPEA, должны стать значительной частью экосистемы.