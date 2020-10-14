14 октября отмечают День защитника Украины. Праздник является государственный, поэтому для украинцев это еще и дополнительный выходной.
День защитника Украины 14 октября отмечают с 2014 года. Он был установлен президентом Украины Петром Порошенко.
Также 14 октября отмечают День украинского казачества.
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Согласно церковному календарю, 14 октября празднуют большой православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Он посвящен события 910 года в Константинополе. Тогда город был окружен врагами. Жителям оставалось лишь молиться о спасении. Во время одного из богослужений над жителями города раскинула свое покрывало Божья Матерь. Это подбодрило горожан, подняло их дух и сил, а также защитило от бед.
Именины: Александр, Георгий, Мария, Иван, Вера, Алексей, Михаил, Николай, Роман, Петр.
Народные приметы на 14 октября:
- Если хотите, чтобы зима была теплой, то нужно испечь много блинов на Покров.
- Также в народе считается, что, какой погода будет на Покров, то такой будет и вся зима.
- Если листья вишни до сих пор зеленые, то готовьтесь к суровой зиме.
Что нельзя делать 14 октября:
- В этот день запрещено ругаться и ссориться.
- Запрещено заниматься физическим трудом.
- Нельзя отказывать в помощи, тем кто в ней нуждается.
- Также на Покров нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца.
Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020,православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.
Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.