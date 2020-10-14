Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в открытках

14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы.

История этого большого и светлого праздника начинается в Х веке. В те годы к стенам Константинополя подступили варвары. Горожане могли к утру распрощаться с жизнью. Тогда священники стали молиться Святой Богородице о спасении византийской столицы.

Среди молящихся был христианский святой юродивый Андрей Константинопольский. Внезапно он узрел чудо в небе: явилась Богородица в окружении ангелов. Матерь Божья сняла со своей головы омофор и распростерла его над горожанами. Затем поднялась буря, которая размела варваров. Константинополь был освобожден, а его жители – спасены.

С тех пор христиане отмечают Покров. Особенно чтили этот праздник украинские казаки, которые считали Богородицу своей покровительницей. Продолжая славные традиции украинских воинов, с 2014 года на Покров отмечается и День защитника Украины.

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Красивые открытки с Покровом Пресвятой Богородицы

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