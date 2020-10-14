14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с настоящим чудом. Матерь Божья услышала молитвы и защитила Константинополь, осажденный варварами, своим Покровом.
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Факты ICTV подготовили поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в СМС. Отправьте пожелания вашим родным и близким в этот светлый праздник.
Добрые и душевные СМС-поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы
Пусть Богородицы Покров
Пошлет надежду, веру и любовь.
От бед укроет, лжи и зла,
Одарит морем вас тепла,
Удачей в деле, а в семье
Откроет двери доброте,
Всем ожиданиям, мечтам
И к счастью путь укажет вам.
***
Покров Богородицы, волей Господней,
Пусть счастьем одарит и морем тепла,
Надеждою, верой и близких любовью,
Укроет от бед, неприятностей, зла!
***
Пресвятая Матерь Божья
Пусть укроет от печали,
Чтобы в жизни беззаботной,
Бед и горя вы не знали.
Под Покровом ее чистым,
Пусть исполнятся надежды,
И для радости лучистой,
Вам Господь откроет двери!
***
Всех с Покровом поздравляем
И желаем каждый час,
Чтоб Мария, Матерь Божья,
От всех бед хранила вас.
Чтоб услышаны молитвы
Ваши были, как всегда,
А болезни не касались
Ваших судеб никогда.
Пусть же будут мысли ваши
И намеренья светлы.
С Божьей помощью великой
Мы достигнем чистоты.
***
Золотая осень, праздник Покрова,
К нам он пришел в этот светлый день снова.
Землю от бед Богоматерь прикрыла,
Святою молитвой от горя укрыла!
Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.
Счастья, здоровья, любви вам желаю.
Пусть Богородица всех вас спасает,
Покровом Святым от невзгод защищает!
Пусть в вашем доме все будет спокойно.
Живите легко вы, красиво, достойно!
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Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С праздником!
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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом, желаю жить праведно и счастливо, желаю доброты в сердцах и веры в душе, желаю благополучия в семье и мира в доме.
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Поздравляю вас с этим великим святым праздником, с Покровом! Пусть Покров Богородицы всегда будет с вами! Пусть он покрывает вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю вам Божьего благословения и долгих лет счастливой жизни в любви и смирении!
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Поздравляю со светлым праздником – Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя трудности и невзгоды от вашей жизни!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.
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