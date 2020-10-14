14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с настоящим чудом. Матерь Божья услышала молитвы и защитила Константинополь, осажденный варварами, своим Покровом.

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Факты ICTV подготовили поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в СМС. Отправьте пожелания вашим родным и близким в этот светлый праздник.

Добрые и душевные СМС-поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы

Пусть Богородицы Покров

Пошлет надежду, веру и любовь.

От бед укроет, лжи и зла,

Одарит морем вас тепла,

Удачей в деле, а в семье

Откроет двери доброте,

Всем ожиданиям, мечтам

И к счастью путь укажет вам.

***

Покров Богородицы, волей Господней,

Пусть счастьем одарит и морем тепла,

Надеждою, верой и близких любовью,

Укроет от бед, неприятностей, зла!

***

Пресвятая Матерь Божья

Пусть укроет от печали,

Чтобы в жизни беззаботной,

Бед и горя вы не знали.

Под Покровом ее чистым,

Пусть исполнятся надежды,

И для радости лучистой,

Вам Господь откроет двери!

***

Всех с Покровом поздравляем

И желаем каждый час,

Чтоб Мария, Матерь Божья,

От всех бед хранила вас.

Чтоб услышаны молитвы

Ваши были, как всегда,

А болезни не касались

Ваших судеб никогда.

Пусть же будут мысли ваши

И намеренья светлы.

С Божьей помощью великой

Мы достигнем чистоты.

***

Золотая осень, праздник Покрова,

К нам он пришел в этот светлый день снова.

Землю от бед Богоматерь прикрыла,

Святою молитвой от горя укрыла!

Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.

Счастья, здоровья, любви вам желаю.

Пусть Богородица всех вас спасает,

Покровом Святым от невзгод защищает!

Пусть в вашем доме все будет спокойно.

Живите легко вы, красиво, достойно!

***

Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С праздником!

***

Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом, желаю жить праведно и счастливо, желаю доброты в сердцах и веры в душе, желаю благополучия в семье и мира в доме.

***

Поздравляю вас с этим великим святым праздником, с Покровом! Пусть Покров Богородицы всегда будет с вами! Пусть он покрывает вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю вам Божьего благословения и долгих лет счастливой жизни в любви и смирении!

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Поздравляю со светлым праздником – Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя трудности и невзгоды от вашей жизни!

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

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