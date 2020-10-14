Ретроградный Меркурий 2020: гороскоп для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на период ретроградного Меркурия с 14 октября по 3 ноября 2020 составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Уже все наслышаны о ретроградном Меркурии, энергия которого меняет планы, а контакты складываются не лучшим образом.

Цель ретроградного Меркурия — сделать людей терпеливее, это поможет справиться с неприятными обстоятельствами в этот период. Избежать неприятностей можно, если не стеснятся уточнять информацию, пересчитывать деньги. Если, анализируя свою жизнь, найдете определенную закономерность, то сможете понять, что именно для вас важно.

Период ретроградного Меркурия (с 14 октября по 3 ноября) совпадает с периодом ретроградного Марса (с 10 по 14 октября), поэтому очень важно следить за своими действиями и мыслями, чтобы избежать разочарования.

Договоренности, достигнутые в этот период, обязательно изменятся. Это время не лучшее для начинаний, однако если вы долго откладывали какое-то дело, то получится заложить хороший фундамент для его реализации.

В этот период очень полезно пообщаться с кем-то из прошлого. Если вы получаете какие-либо предложения, не торопитесь их принимать и делать выводы, будьте очень аккуратны с информацией, которую вы получаете.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с любой техникой, соблюдайте правила дорожного движения. Не стоит лихачить за рулем, демонстрируя крутость. Это не лучшее время, чтобы продавать или покупать что-либо. А вот для возврата долгов — прекрасное время.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2020

Не подходящий период для выяснения отношений с окружающими, но зато отлично подходит для того, чтобы разобраться в себе, своих мыслях и желаниях.

В период ретроградности, появление хороших шансов и возможностей связано с людьми из прошлого.

Будут ситуации, когда возникает необходимость обратиться к человеку, с которым вы конфликтовали. Именно он способен помочь вам в сложившихся обстоятельствах.

Гороскоп для Овнов

Вас могут подводить ошибки в мелочах, так что, прежде всего, стоит проявлять внимательность, особенно в финансовых делах. Вы можете почувствовать себя эмоционально зажатыми, либо появится недоверие и ревность к партнерам. Подозрения, страхи и душевные проблемы проявят себя. Но это хороший период для проработки своих теневых сторон, что даст внутреннее обновление, которое потянет за собой позитивные перемены на внешнем уровне.

Гороскоп для Тельцов

Возникают конфликты з-за денег или имущества. Достичь взаимопонимания можно, но для этого важно строить отношения и разговор таким образом, чтобы каждая из сторон чувствовала себя равноправной. Необходимо заглянуть в прошлое, возродить воспоминания и связи с давними партнерами, что окажется для вас ресурсом для решения проблем.

Гороскоп для Близнецов

Меркурий — ваш управитель и период ретроградности вы будете очень остро ощущать. Темы профессиональной деятельности, бытовых проблем, здоровья станут для вас самыми актуальными в этот период. Вы можете ощущать нервозность и дискомфорт из-за частых ошибок. Возникают проблемы с коммуникацией, снижается деловая активность, а уровень мышление не на высоте. Используйте этот период, чтобы сделать шаг назад и проанализировать свои слова и действия.

Гороскоп для Раков

Возникает необходимость вплотную заняться семейными и домашними делами. Кому-то предстоит решать вопросы с недвижимостью, изменить место жительства, для кого-то на первый план выйдут заботы, связанные с пожилыми родителями. Вы будете более эмоциональны, обидчивы и мечтательны, чем обычно. Сейчас очень важно поверить в себя и в свои возможности, настроиться на позитивное развитие ситуации.

Гороскоп для Львов

Медленно решаются важные для вас вопросы, появляется недопонимание с родственниками. Независимо от глубины противоречий, конфликты способны быстро перейти в острую стадию. Это хлопотный период, требующий умения налаживать контакты и связи, решать организационные вопросы. Если вы сможете это выполнить, то деятельность, связанная с торговлей, предоставлением услуг, может принести вам доход, так как усилится поток клиентов и покупателей.

Гороскоп для Дев

Девами руководит Меркурий, поэтому в этот период у вас возникнут сложности во взаимопонимании с окружающими, хлопоты и ошибки. Вы тратите много энергии, возвращаясь в прошлое. Очень важно сейчас выражаться ясно и четко, избегая двусмысленности. С братьями или сестрами общение становится более активным, возможно темы коснутся родителей, наследства, семейного бизнеса или имущества. Вы сможете возобновить отношения с человеком из прошлого.

Гороскоп для Весов

Усиливается интерес к финансовым делам, мышление становится более практичным. Покупки, траты и расходы становятся основной темой разговоров. В это время вы можете искать работу или дополнительные источники заработка. Возможно, изменится уровень, способы или сфера заработка. Появляется возможность улучшить взаимоотношения с родными и двоюродными братьями и сестрами, а также родственниками со стороны супруга.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период желательно заниматься вопросами, которые не требуют окончательных выводов и принятия судьбоносных решений. Ваше влияние на романтического партнера, супруга, членов семьи, заметно возрастает. Благоприятный период для возобновления отношений. Появляется множество поводов для бесед, обмена новостями, деловых переговоров. В этот период благоприятна работа с информацией, повышается способность к углубленному обучению и любым интеллектуальным занятиям. Возникнет возможность записаться на курсы, о которых вы давно думали.

Гороскоп для Стрельца

Возникает желание пожалеть себя, вспомнить неприятности, которые пришлось пережить. От такого жалостливого настроения трудно избавиться. Вместо того чтобы погружаться во все это, воспользуйтесь возможностью избавиться от ненужного груза и, наконец, обрести душевное спокойствие. Найдите дело, которое позволит вам отвлечься или проявите заботу о других. Важно активно участвовать в жизни коллектива. Вас может привлекать деятельность в различных общественных движениях и благотворительных организациях.

Гороскоп для Козерогов

С друзьями и единомышленниками возникают сложности во время общественной работы. Возможны конфликты из-за неустойчивых договоренностей. Возможны разговоры на неудобные темы, встречи с людьми из прошлого. Возникают препятствия во многих делах, срываются поездки, меняются планы, что влечет за собой переживания, вплоть до нервных срывов. Берегите себя, будьте осторожны за рулем, продумывайте каждый шаг, согласовывайте свои действия с ближним окружением.

Гороскоп для Водолеев

В этот период появляется реальная возможность реализовать планы благодаря дополнительной информации, взаимоотношениям с давними партнерами. Некоторые долгосрочные проекты будут завершены и одобрены. Возможны перемены, связанные с работой, например, предложение о смене должности. Профессиональные и материальные сферы требуют сил и энергии, приходится работать на износ, переделывать много ранее выполненных заданий.

Гороскоп для Рыб

Вероятно возвращение к какой-то забытой идее или старому творческому проекту. Подходящее время, чтобы отправиться в путешествие, в приятное место, где уже бывали ранее. Бывшие любимые могут напоминать о себе различными способами. Однако рискуете быть обманутыми, приняв игру партнера за серьезные намерения. Вы можете удивить окружающих своей резкой реакцией на действия коллег. Полезно применять уже проверенные схемы оздоровления — диеты, упражнения, которые уже ранее применяли.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.