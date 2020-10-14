Погода на 14 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине синоптики на 14 октября прогнозируют ясную и теплую погоду в большинстве регионах.

В западных областях пройдут дожди во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, в остальных регионах будет сухо. Температура днем 10-15°, ночью 7-9°.

На Севере Украины будет облачная с прояснениями погода. Воздух днем прогреется до 21°, ночью до 13°.

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В центральных и восточных регионах также без осадков. Столбики термометров покажут 19-24° днем и 11-13° ночью.

Жителям южных областей стоит приготовиться к достаточной теплой и ясной погоде. Воздух прогреется до 21° днем и до 14° ночью.

Погода в октябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 будет с дождями и теплыми днями, к концу месяца похолодает до +9 градусов.

В целом и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.