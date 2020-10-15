В календаре на 15 октября много международных праздников, которые отмечаются и в Украине.

15 октября — какой сегодня праздник

Ежегодно почти в 50 странах мира проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с раком груди, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Также по инициативе ООН на эту дату приходятся еще три праздника –Международный день белой трости, Международный день сельских женщин и Международный день мытья рук.

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В народном календаре – это день Юстины и Киприана. Его считали очень опасным, поскольку наши предки верили, что именно сегодня активизируется нечистая сила, способная довести человека до самоубийства.

Именины 15 октября

День ангела сегодня у Андрей, Анны, Давида, Касьяна, Константина, Куприяна, Юстины и Якова.

Приметы на 15 октября

Иней на деревьях – к сухой и солнечной погоде.

Опадают листья – к похолоданию с первыми морозами.

Сильный дождь 15 октября прогнозирует холодную зиму.

А если выпал снег, через 40 дней наступит настоящая зима.

Что нельзя делать 15 октября

Не стоит начинать новые дела – они принесут только беду.

Выходить из дома после захода солнца – может прицепиться нечистая сила.

Праздники в октябре 2020

В календаре на октябрь 2020 было много официальных и неофициальных дат.

До конца месяца будет еще несколько. В частности, 18 октября – День работников пищевой промышленности, а 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Также 28 октября Украина будет отмечать День освобождения от фашистских захватчиков.