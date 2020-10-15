Погода на выходные в Украине (17 октября 2020-18 октября 2020)

Погода на выходные в Украине предполагается с дождями и понижением температуры.

В субботу, 17 октября, на всей территории Украины пройдут дожди. В западных областях синоптики прогнозируют снижение температуры. Днем столбики термометров покажут от +5° до +8°, ночью — от +5° до +8°.

На Севере и в Центре температура воздуха будет колебаться от +9° до +17°. В восточных и южных областях еще сохранится тепло. Днем будет от +17° до +23°, ночью — от +10° до +15°.

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В воскресенье, 18 октября, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

На Западе и Севере столбики термометров будут показывать днем от +6° до +9°, ночью — от +4° до +7°.

В центральных, восточных и южных областях будет несколько теплее. Воздух прогреется днем до +16°, а ночью до +13°.

Погода на осень и зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 будет теплее, чем обычно. По словам руководителя отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, лето закончится в конце сентября, однако на украинский ждет теплая зима.

Вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.