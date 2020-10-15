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Факты / Lifestyle

Полезные и быстрые завтраки: 8 лучших рецептов

Правильный завтрак помогает проснуться, улучшает настроение и дает заряд энергии на весь день. Важно, что утренняя еда была питательной и не перегружала организм.

Идеи вкусных и полезных завтраков – в материале Фактов ICTV.

1. Фруктовый салат с гранолой

  • 70 г гранолы;
  • 1 банан;
  • 1 киви;
  • йогурт.

Насыпать в тарелку гранолу, нарезать фрукты. Салат заправить несладким йогуртом и перемешать.

Читайте: На воде или с молоком: как правильно сварить какао

2. Французские тосты

  • белый хлеб;
  • 50 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • ванильный сахар;
  • 20 г сливочного масла;
  • ягоды или варенье по вкусу.

Взбить молоко вместе с яйцом, добавить сахар. Обмакнуть ломтики белого хлеба и обжарить их до золотистости на сливочном масле. Подавать с любимыми ягодами или вареньем.

3. Французский омлет

  • 3 яйца;
  • 40 мл молока;
  • соль и специи по вкусу;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Взбить яйца с молоком до однородного состояния. Добавить соль и специи. Разогреть сковороду, отправить туда сливочное и растительное масло. Омлет обжаривать без крышки, постоянно поддевая лопаткой края. Так он равномерно обжарится и приобретет нежную текстуру. Подавать омлет с фетой и овощами.

Полезные и быстрые завтраки: 8 рецептов

4. Панкейки

  • 1 яйцо;
  • 1 ложка сахара;
  • 1 стакан молока;
  • 1 стакан любой муки;
  • разрыхлитель;
  • щепотка соли;
  • 1 столовая ложка растопленного сливочного или кокосового масла.

Взбить яйцо с молоком и сахаром. В отдельной посуде смешать муку с разрыхлителем и солью. Добавить яично-молочную смесь и масло. Хорошо перемешать тесто. Панкейки обжаривать на сухой сковороде до румяности. Подавать со сгущенкой, джемом или ягодами.

Полезные и быстрые завтраки: 8 рецептов

5. Яичные блины с сыром и лососем.

  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 50 г моцареллы;
  • 2 помидора черри;
  • 50 г слабосоленого лосося;
  • половина авокадо.

Невероятно вкусный завтрак. Смешать 2 яйца с мукой и выпечь яичный блинчик. В центр поместить сыр и помидоры черри. Закрыть блинчик и еще немного пропечь чтобы моцарелла расплавилась. Подавать вместе с красной рыбой и ломтиками авокадо.

6. Овсяные блины

  • 3 столовые ложки овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 3 столовые ложки молока;
  • 1 чайная ложка какао;
  • 2 чайные ложки сахара.
  • 50 г мягкого сыра (фета или рикота).

Измельчить в блендере овсянку, добавить яйцо, какао, сахар и молоко. Тщательно перемешать. Выпечь овсяный блинчик, смазать его сыром. Подавать с любимыми сезонными фруктами.

7. Сендвичи с хумусом

  • хумус;
  • твердый сыр;
  • цельнозерновой хлеб;
  • помидоры;
  • болгарский перец.

Приготовить 2 тоста. Смазать один тост хумусом. Выложить сверху сыр и овощи. Закрыть вторым тостом. Разрезать бутерброд на две части треугольной формы.

8. Овсяная каша с тахини

  • 100 г овсяных хлопьев;
  • 150 мл молока (коровье, кокосовое);
  • 1 банан;
  • 1 чайная ложка тахини;
  • 0,5 чайной ложки кардамона;
  • подсластитель по вкусу (мед, стевия, сахар).

Еще один быстрый завтрак, который готовится за пять минут. Сперва нужно сварить овсяные хлопья в смеси воды и молока (100 мл). Оставшееся молоко (50 мл) перемешать с тахини, подсластителем, кардамоном и добавить к овсянке. В готовое блюдо добавить банан.

Полезные и быстрые завтраки: 8 рецептов

К полезному и сытному завтраку лучше всего подать ароматный кофе. Он поможет проснуться и настроиться на продуктивный день. Топ–5 рецептов, как варить кофе в турке – смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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