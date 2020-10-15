Полезные и быстрые завтраки: 8 рецептов

Правильный завтрак помогает проснуться, улучшает настроение и дает заряд энергии на весь день. Важно, что утренняя еда была питательной и не перегружала организм.
Идеи вкусных и полезных завтраков – в материале Фактов ICTV.
1. Фруктовый салат с гранолой
- 70 г гранолы;
- 1 банан;
- 1 киви;
- йогурт.
Насыпать в тарелку гранолу, нарезать фрукты. Салат заправить несладким йогуртом и перемешать.
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2. Французские тосты
- белый хлеб;
- 50 мл молока;
- 1 яйцо;
- ванильный сахар;
- 20 г сливочного масла;
- ягоды или варенье по вкусу.
Взбить молоко вместе с яйцом, добавить сахар. Обмакнуть ломтики белого хлеба и обжарить их до золотистости на сливочном масле. Подавать с любимыми ягодами или вареньем.
3. Французский омлет
- 3 яйца;
- 40 мл молока;
- соль и специи по вкусу;
- 20 г сливочного масла;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Взбить яйца с молоком до однородного состояния. Добавить соль и специи. Разогреть сковороду, отправить туда сливочное и растительное масло. Омлет обжаривать без крышки, постоянно поддевая лопаткой края. Так он равномерно обжарится и приобретет нежную текстуру. Подавать омлет с фетой и овощами.
4. Панкейки
- 1 яйцо;
- 1 ложка сахара;
- 1 стакан молока;
- 1 стакан любой муки;
- разрыхлитель;
- щепотка соли;
- 1 столовая ложка растопленного сливочного или кокосового масла.
Взбить яйцо с молоком и сахаром. В отдельной посуде смешать муку с разрыхлителем и солью. Добавить яично-молочную смесь и масло. Хорошо перемешать тесто. Панкейки обжаривать на сухой сковороде до румяности. Подавать со сгущенкой, джемом или ягодами.
5. Яичные блины с сыром и лососем.
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка муки;
- 50 г моцареллы;
- 2 помидора черри;
- 50 г слабосоленого лосося;
- половина авокадо.
Невероятно вкусный завтрак. Смешать 2 яйца с мукой и выпечь яичный блинчик. В центр поместить сыр и помидоры черри. Закрыть блинчик и еще немного пропечь чтобы моцарелла расплавилась. Подавать вместе с красной рыбой и ломтиками авокадо.
6. Овсяные блины
- 3 столовые ложки овсяных хлопьев;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки молока;
- 1 чайная ложка какао;
- 2 чайные ложки сахара.
- 50 г мягкого сыра (фета или рикота).
Измельчить в блендере овсянку, добавить яйцо, какао, сахар и молоко. Тщательно перемешать. Выпечь овсяный блинчик, смазать его сыром. Подавать с любимыми сезонными фруктами.
7. Сендвичи с хумусом
- хумус;
- твердый сыр;
- цельнозерновой хлеб;
- помидоры;
- болгарский перец.
Приготовить 2 тоста. Смазать один тост хумусом. Выложить сверху сыр и овощи. Закрыть вторым тостом. Разрезать бутерброд на две части треугольной формы.
8. Овсяная каша с тахини
- 100 г овсяных хлопьев;
- 150 мл молока (коровье, кокосовое);
- 1 банан;
- 1 чайная ложка тахини;
- 0,5 чайной ложки кардамона;
- подсластитель по вкусу (мед, стевия, сахар).
Еще один быстрый завтрак, который готовится за пять минут. Сперва нужно сварить овсяные хлопья в смеси воды и молока (100 мл). Оставшееся молоко (50 мл) перемешать с тахини, подсластителем, кардамоном и добавить к овсянке. В готовое блюдо добавить банан.
К полезному и сытному завтраку лучше всего подать ароматный кофе. Он поможет проснуться и настроиться на продуктивный день. Топ–5 рецептов, как варить кофе в турке – смотрите в материале Фактов ICTV.