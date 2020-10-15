В четверг, 15 октября, в Украине будет преобладать сухая погода. Только на крайнем западе возможны небольшие дожди.

В западных областях температура воздуха составит +12 +14, местами до +17. На высокогорье Карпат ночью и днем ​​- от 0 до +6.

На востоке страны — от +17 до +20.

В южных областях солнечно и тепло — до +22.

В центре +18 +20, на севере +16 +18.

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В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура в течение дня будет достигать 18 градусов тепла.

Погода в октябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 будет с дождями и теплыми днями, а к концу месяца похолодает до +9 градусов.

В целом и осень, и зима в этом году будут теплее, чем обычно.