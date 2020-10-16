Черная пятница 2020 в Украине выпадает на 27 ноября. Этот день — настоящий праздник не только для шопоголиков, но и для других людей, которые давно мечтали приобрести технику, вещи или подарки.
В эту дату сделать это можно гораздо выгоднее, ведь многие производители и площадки по продажам делают скидки.
Из-за карантина идти в магазины в этом году не совсем безопасно. В связи с этим Факты ICTV подготовили список онлайн-площадок, где можно отследить товары со скидками и сделать выгодные покупки.
Среди иностранных сайтов можно посетить площадки AliExpress и Amazon.com.
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Если говорить об украинских ресурсах, то нужно отслеживать скидки на таких сайтах:
- техника — Цитрус, Алло, Comfy, Rozetka, Фокстрот, Эльдорадо;
- одежда и обувь — Kasta, Lamoda, Answear, H&M, LC Waikiki;
- косметика — MakeUp, Parfums, Avocado, Bomond;
- детские товары — Pampik, Garnamama, Demibaby, Bembi.
Не стоит забывать о площадках Prom.ua и OLX.ua.
Если же говорить о походе в ТРЦ, то в Черную пятницу скидки традиционно будут в Ocean Plaza, Sky Mall, Gulliver, Lavina Mall, Piramidа, River Mall.
Черная пятница в Украине
В Черную пятницу многие магазины действительно радуют покупателей приятными скидками и акциями.
Другие же могут обманывать и зарабатывать на доверчивых клиентах.
О том, где и как купить товары дешево и без обмана в Черную пятницу 2020, читайте на Фактах ICTV.