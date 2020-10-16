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Факты / Lifestyle

Черная пятница во время пандемии Covid-19 — где приобрести товары онлайн

Черная пятница 2020 в Украине выпадает на 27 ноября. Этот день — настоящий праздник не только для шопоголиков, но и для других людей, которые давно мечтали приобрести технику, вещи или подарки.

В эту дату сделать это можно гораздо выгоднее, ведь многие производители и площадки по продажам делают скидки.

Из-за карантина идти в магазины в этом году не совсем безопасно. В связи с этим Факты ICTV подготовили список онлайн-площадок, где можно отследить товары со скидками и сделать выгодные покупки.

Среди иностранных сайтов можно посетить площадки AliExpress и Amazon.com.

Читайте: Черная пятница: реальны ли скидки в украинских магазинах одежды, техники и других товаров

Если говорить об украинских ресурсах, то нужно отслеживать скидки на таких сайтах:

  • техника — Цитрус, Алло, Comfy, Rozetka, Фокстрот, Эльдорадо;
  • одежда и обувь — Kasta, Lamoda, Answear, H&M, LC Waikiki;
  • косметика — MakeUp, Parfums, Avocado, Bomond;
  • детские товары — Pampik, Garnamama, Demibaby, Bembi.

Не стоит забывать о площадках Prom.ua и OLX.ua.

Если же говорить о походе в ТРЦ, то в Черную пятницу скидки традиционно будут в Ocean Plaza, Sky Mall, Gulliver, Lavina Mall, Piramidа, River Mall.

Черная пятница в Украине

В Черную пятницу многие магазины действительно радуют покупателей приятными скидками и акциями.

Другие же могут обманывать и зарабатывать на доверчивых клиентах.

О том, где и как купить товары дешево и без обмана в Черную пятницу 2020, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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