День шефа — лучшие поздравления в стихах и прозе

День шефа, босса, или праздник начальника, который отмечают 16 октября, за последние годы стал очень популярным.

Патрисия Бэйс Хароски предложила отмечать День шефа в Американской торговой палате в 1958 году. Тогда она подрабатывала секретарем в компании своего отца в Дирфилде, штате Иллинойс.

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16 октября было выбрано не случайно — это день рождения отца Патрисии. Это торжество также служит определенной стратегией, направленной на улучшение взаимоотношений между менеджерами и сотрудниками.

Хароски считала, что иногда молодые сотрудники не понимают тяжелого труда и самоотверженности своего начальства.

В 1962 году губернатор Иллинойса одобрил решение Хароски и публично зарегистрировал День шефа. С того времени традиция празднования появилась в других городах и странах — в частности, в Украине.

День шефа — шанс выразить уважение и почтение своему руководителю. Читайте оригинальные поздравления с Днем шефа в материале Фактов ICTV.

***

Если зададут вопрос:

«У тебя хороший босс?»

Я отвечу без вопросов:

«Я довольна своим боссом!»

Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

***

Поздравляем Вас с Днём шефа!

И позвольте пожелать

Поберечь родные нервы

И нас сильно не ругать.

Мы Вас очень уважаем,

Очень ценим, дорожим.

И за Вас в любую пропасть

Всей командой полетим.

Мы желаем Вам здоровья,

В доме доброй суеты,

А еще мы Вам желаем

Во всех делах удачливым быть.

***

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовём.

Будь же добр, и не свирепствуй,

Ведь для всех ты, как отец.

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй, наконец.

***

С Днём шефа Вас спешим поздравить

И кое-что Вам пожелать:

Быть на коне и мудро править,

О премиях не забывать,

Свой коллектив хвалить почаще

И быть в хорошем настроении;

Простого, искреннего счастья,

Во всем огромного везения!

***

У кого-то есть начальник,

А у нас, конечно, босс.

Он порой кипит, как чайник,

Но решит любой вопрос.

Вас сердечно поздравляем,

Осторожно шлём привет.

Нет, отгул не объявляем,

Не бежим мы на обед.

Счастья вам всё больше, больше.

Чтоб заказов была тьма.

Коль у босса всё неплохо,

То и нам, значит, ура!



***

С Днём начальства, шефа, босса!

Пусть решаются вопросы,

Благоденствие приходит

И уменьшатся расходы.

Расцветают пышным цветом

Больше прибыльных сюжетов:

На работе, в жизни личной

Будет всё просто отлично!

***

Пусть это будет главный праздник,

Он отмечаться должен чаще!

Заметен он, разнообразен,

Давайте примем в нем участие!

Рад будет шеф, доволен очень,

А это плюс в любой работе!

Ведь если шеф чего-то хочет —

Отметить надо, хоть увольте!

Какой Вы важный и солидный!

… вам так подходит слово «босс»!

Работать в этот день — обидно!

Устроим все мы, не вопрос!



Праздники в октябре 2020

Ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на октябрь 2020 года.

Например, 14 октября в стране отмечали День защитника Украины и День украинского казачества.

Также 18 октября будут отмечать День работников пищевой промышленности.