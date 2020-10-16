День шефа — лучшие поздравления в стихах и прозе

День шефа (также День начальника или босса) отмечается 16 октября.

Иногда люди недостаточно думают о том, через что проходит начальник, чтобы помочь в работе и обеспечить своевременную выплату заработной платы. Некоторые часто думают о боссе, как о надсмотрщике или противнике с нереалистичными ожиданиями того, что можно сделать за один день.

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Но задумываются ли подчиненные о работе, которую руководитель вкладывает для поиска новых клиентов, удержания старых и обеспечение бесперебойной работы? В основном, нет.

День босса напоминает о том, что не все розы находятся на вершине иерархической лестницы, поэтому обязательно поблагодарите своих руководителей за все, что они делают. Отметьте День босса, подарив красивую открытку, или просто зайдите и сообщите, насколько вы цените то, что они делают.

День шефа — это проявление признательности и поддержание гармонии в офисе. Слишком часто сотрудники забывают, что на вершине корпоративной лестницы находятся люди, а не безликие роботы.

Напомните своему руководителю о том, что вы цените сложность их работы. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем шефа.

Лучшие поздравления с Днем шефа

Праздники в октябре 2020

Ранее Факты ICTV публиковали список неофициальных праздников в Украине.

Например, 15 октября отмечали Всемирный день мытья рук и Международный день белой трости.

Также 25 октября (четвертого воскресенья октября) будут отмечать Международный день тещи.