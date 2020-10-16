16 октября православные отмечают день святого Дионисия Ареопагита, а в мире празднуют Международный день продовольствия.
Дионисий жил в I веке на территории Афин. Он был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его в должность епископа в своем родном городе.
В 95 году папа Климент отправил Дионисия в Галлию для того, чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там язычники его убили.
Именины в: Дениса, Ивана, Павла и Петра.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Какой праздник 16 октября
В 1945 году ООН установил Международный день продовольствия. Этот праздник направлено на преодоление проблемы голода в мире.
Также в этот день отмечается Всемирный день анестезиолога. В 1846 году американский стоматолог Томас Мортон первый успешно продемонстрировал операцию под эфирным наркозом.
Приметы на 16 октября
- галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода;
- воробьи перелетают стайками с места на место — ждите непогоды;
- человеку, родившемуся 16 октября, дано знание трав.
Что нельзя делать 16 октября
Стоит беречься от болезней, иначе они могут перерасти в хронические.
События 16 октября
- 1596 — Начался Брестский церковный собор;
- 1918 — на съезде Вольного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани выбрали атаманом Вольного казачества генерала Павла Скоропадского;
- 1946 — по приговору Нюрнбергского трибунала в Нюрнбергской тюрьме казнены нацистские преступники Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Заукель, Альфред Йодль и Зейсс-Инкварт;
- 1978 — Иоанн Павел II стал двести шестьдесят четвёртый Папой римским.
Праздники в октябре 2020
В октябре было много официальных и неофициальных дат.
До конца месяца будет еще несколько. В частности, 18 октября — День работников пищевой промышленности, а 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.
Также 28 октября Украина будет отмечать День освобождения от фашистских захватчиков.
В 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.