16 октября православные отмечают день святого Дионисия Ареопагита, а в мире празднуют Международный день продовольствия.

Дионисий жил в I веке на территории Афин. Он был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его в должность епископа в своем родном городе.

В 95 году папа Климент отправил Дионисия в Галлию для того, чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там язычники его убили.

Именины в: Дениса, Ивана, Павла и Петра.

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Какой праздник 16 октября

В 1945 году ООН установил Международный день продовольствия. Этот праздник направлено на преодоление проблемы голода в мире.

Также в этот день отмечается Всемирный день анестезиолога. В 1846 году американский стоматолог Томас Мортон первый успешно продемонстрировал операцию под эфирным наркозом.

Приметы на 16 октября

галки собираются стаями и кричат ​​- будет ясная погода;

воробьи перелетают стайками с места на место — ждите непогоды;

человеку, родившемуся 16 октября, дано знание трав.

Что нельзя делать 16 октября

Стоит беречься от болезней, иначе они могут перерасти в хронические.

События 16 октября

1596 — Начался Брестский церковный собор;

1918 — на съезде Вольного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани выбрали атаманом Вольного казачества генерала Павла Скоропадского;

1946 — по приговору Нюрнбергского трибунала в Нюрнбергской тюрьме казнены нацистские преступники Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Заукель, Альфред Йодль и Зейсс-Инкварт;

1978 — Иоанн Павел II стал двести шестьдесят четвёртый Папой римским.

Праздники в октябре 2020

В октябре было много официальных и неофициальных дат.

До конца месяца будет еще несколько. В частности, 18 октября — День работников пищевой промышленности, а 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Также 28 октября Украина будет отмечать День освобождения от фашистских захватчиков.

В 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.