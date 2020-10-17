День ангела Вероники: поздравления в СМС и картинках

17 октября отмечает именины Вероника.

В этот день почитают память великомученицы Виринеи Едесской, которая больше десяти лет страдала от тяжелого недуга. Она узнала, что можно исцелиться прикосновением к Христу, и последовала за ним, когда он поднимался на Голгофу.

Во время тяжелого восхождения Виринея старалась облегчить страдания Христа – вытирала пот с его лица и давала попить из кувшина. По возвращению женщина почувствовала облегчение и вскоре полностью исцелилась от тяжелой болезни.

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Вероника в переводе с греческого означает победоносная, приносящая победу. Женщины, которые носят светлое имя – творческие натуры. Они увлекаются музыкой, рисованием и танцами. Зачастую Вероника романтична, мечтательна и влюбчива. Она душевная и заряжает добром и позитивом всех вокруг.

Сегодня Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках с Днем ангела Вероники.

Душевные и добрые СМС-поздравления с Днем ангела Вероники

***

С Днем Ангела, Вероника, тебя

Поздравляет наша вся семья!

От души мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, наша родная!

***

Вероника, что важней быть может,

Чем твоей улыбки яркий свет?

Пусть печали сердце не тревожат,

Помни, что важнее счастья – нет.

Пусть День ангела любовь подарит,

Чтоб мечтать о лучшем ты могла,

Ценят пусть тебя всегда и хвалят

За любовь и добрые дела!

***

Твое имя означает,

Что победу ты несешь,

Жизнь твоя тебе пусть дарит

Срочно все, чего ты ждешь!

Вероника, будь счастливой,

Нереальной, неземной!

Пусть печаль проходит мимо,

Выбирая путь другой.

Жизни новую страничку

Посмелее открывай!

С Днем ангела, Вероника,

Всех краше расцветай!

***

Вероника, поздравляю с Днем ангела!

Ты для меня дороже золота и серебра,

Желаю, чтобы каждое мгновение

Ты рядышком со мною лишь была.

Желаю от души тебе родная,

Чтоб не печалясь ты жила

И чтоб любовь моя большая

Тебя от бед уберегла!

***

Я поздравляю тебя, дорогая Вероника. Пожелаю, чтобы жизнь твоя была насыщенной и полноценной, чтобы в ней было много радости, света, удачи и добра. Желаю тебе, милая, невероятных сил и оптимизма, верной любви и надежного благополучия, великолепного настроения и доброты души!

***

Поздравляю с Днем ангела, Вероника! Пусть на лице всегда сияет твоя очаровательная улыбка. Желаю наслаждаться каждой секундой жизни и ценить людей, которые рядом.

***

Глаза пусть светятся счастьем, пусть улыбка не сходит твоего прекрасного лица. Пусть будут наполнены нежностью дни, где близкие люди найдут время обнять, поговорить, поделиться секретом и выслушать. Улыбайся, будь счастлива и любима!

Яркие открытки с Днем ангела Вероники

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