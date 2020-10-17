17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Дата была установлена в Париже в 1987 году, когда более ста тысяч французов решили почтить жертв голода и насилия.

Согласно православному календарю, 17 октября верующие вспоминают святого Ерофея.

17 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, 17 октября, отмечается Всемирный день донорства и трансплантации органов.

Профессиональный праздник работников целлюлозно-бумажной промышленности Украины также приходится на 17 октября.

Именины 17 октября

День ангела 17 октября празднуют Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

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Традиции и приметы на 17 октября

Во все года 17 октября фиксировали значительные похолодания.

В этот день нужно пораньше лечь спать.

Хозяйкам 17 октября стоило приготовить вкусный семейный ужин.

Что нельзя делать сегодня, 17 октября

Ходить в лес за грибами или ягодами.

Ругаться и ссориться с близкими и детьми.

Покидать дом после захода солнца.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.

Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.