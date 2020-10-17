17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
Дата была установлена в Париже в 1987 году, когда более ста тысяч французов решили почтить жертв голода и насилия.
Согласно православному календарю, 17 октября верующие вспоминают святого Ерофея.
17 октября — какой сегодня праздник
Сегодня, 17 октября, отмечается Всемирный день донорства и трансплантации органов.
Профессиональный праздник работников целлюлозно-бумажной промышленности Украины также приходится на 17 октября.
Именины 17 октября
День ангела 17 октября празднуют Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.
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Традиции и приметы на 17 октября
- Во все года 17 октября фиксировали значительные похолодания.
- В этот день нужно пораньше лечь спать.
- Хозяйкам 17 октября стоило приготовить вкусный семейный ужин.
Что нельзя делать сегодня, 17 октября
- Ходить в лес за грибами или ягодами.
- Ругаться и ссориться с близкими и детьми.
- Покидать дом после захода солнца.
Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Считается, что центральным праздником является Пасха: от этого дня и зависят двунадесятые переходные праздники.
Также Факты ICTV выделили главные поминальные дни и посты.