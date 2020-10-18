День работника пищевой промышленности: лучшие поздравления в открытках и СМС

День работников пищевой промышленности 2020 отмечается 18 октября.

Ежегодно профессиональный праздник тех, без кого нельзя представить завтрака и ужина, приходится на третье воскресенье октября.

Производством пищевых продуктов в Украине занимаются тысячи предприятий.

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Если кто-то из ваших близких или знакомых причастен к этому профессиональному празднику, Факты ICTV предлагают вам лучшие открытки и короткие поздравления с Днем работника пищевой промышленности.

Друг, поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твой достаток будет сытным, как первые блюда, здоровье — вкусным, как вторые, а любовь — сладким, как десерт. Пусть все будет как по ГОСТу!

От всей души поздравляю с Днем работников пищевой промышленности! Пусть на производстве никогда не заканчиваются нужные ингредиенты, а в доме никогда не заканчиваются счастье, радость, тепло и любовь!

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности тебя Пусть ГОСТ всегда остается твоей главной книгой! Стремись высокого качества не только на производстве, но и во всех сферах жизни! Желаю много любви и семейного уюта, волшебного настроения и цветущего здоровья!

Праздники в октябре 2020

В полном календаре праздников на октябрь 2020 собраны главные праздники второго месяца осени.

Так, в конце октября украинцы отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков (28 октября) и Международный день Черного моря (31 октября).