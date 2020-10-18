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Факты / Lifestyle

Святой Харатины: какой праздник сегодня, 18 октября

18 октября все христиане восточного обряда чтят память святой Харатины.

Женщина мученической смертью погибла за веру в Иисуса Христа.

18 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, 18 октября, отмечается День борьбы с торговлей людьми. По статистике, чаще всего жертвами торговли людьми становятся дети и женщины.

Профессиональный праздник работников пищевой промышленности Украины также приходится на 18 октября.

Именины 18 октября

День ангела 18 октября празднуют Харитина, Александра, Григорий, Евдоким, Гавриил, Матвей.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Традиции и приметы на 18 октября

  • Если на Харатины был утренний туман — осень будет долгой.
  • Идет дождь — жди заморозки.

Что нельзя делать сегодня 18 октября

  • Ходить в лес за грибами или ягодами.
  • Ругаться и ссориться с близкими и детьми.
  • Покидать дом после захода солнца.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.

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