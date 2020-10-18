18 октября все христиане восточного обряда чтят память святой Харатины.
Женщина мученической смертью погибла за веру в Иисуса Христа.
18 октября — какой сегодня праздник
Сегодня, 18 октября, отмечается День борьбы с торговлей людьми. По статистике, чаще всего жертвами торговли людьми становятся дети и женщины.
Профессиональный праздник работников пищевой промышленности Украины также приходится на 18 октября.
Именины 18 октября
День ангела 18 октября празднуют Харитина, Александра, Григорий, Евдоким, Гавриил, Матвей.
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Традиции и приметы на 18 октября
- Если на Харатины был утренний туман — осень будет долгой.
- Идет дождь — жди заморозки.
Что нельзя делать сегодня 18 октября
- Ходить в лес за грибами или ягодами.
- Ругаться и ссориться с близкими и детьми.
- Покидать дом после захода солнца.
Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.
Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.