Погода на неделю в Украине с 19 по 23 октября 2020

В понедельник, 19 октября, на всей территории Украины прогнозируют сухую, но прохладную погоду.

Лишь на юге страны температура воздуха местами достигнет +16, на востоке +14-15. Холоднее будет в центральных областях — от +9 до +11.

На севере также столбики покажут +9-11, в западных регионах +8-10.

В Киеве сухо, днем ​​температура воздуха составит +9-11 выше нуля.

Во вторник, 20 октября, осадков также не ожидается, но и потепления ждать не стоит.

В южных регионах температура опустится до +13, на востоке — до +12, в центре без изменений — от +9 до +11.

На севере страны — от +8 до +11, в западных областях +10-12.

В столице столбики термометров покажут +9-11.

В среду, 21 октября, будет оставаться прохладная погода, немного потеплеет только на юге страны.

Здесь температура воздуха составит +14-16, на севере +8-11, в центре от +9 до +11, на востоке столбики термометров поднимутся до +12.

В Киеве температура воздуха составит +9-11 выше нуля.

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В четверг, 22 октября, значительное потепление ожидается во всех регионах.

В южных областях до +19, на востоке +17, в центре +17, на севере — максимум +15 и на западе — от +15 до +18.

В столице также потеплеет, поэтому столбики покажут от +15 до +17.

В пятницу, 23 октября, будет сохраняться сухая и теплая погода.

На востоке все еще будет +16-17, на юге +19 и в центре +17. На западе температура воздуха составит от +15 до +18, на севере — до +15.

В Киеве столбики термометров будут показывать +15-17.

В целом, согласно прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 будет становиться все прохладнее. Средняя температура воздуха в Украине днем опустится до уровня 15 градусов.

В некоторых регионах в последние несколько дней температура ночью вообще опустится до +3 градусов.