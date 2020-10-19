Драгобрат засыпало снегом — ВИДЕО

Популярный украинский горнолыжный курорт Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области засыпало снегом.
Пользователи в сети делятся фото и видео, а также рассказывают, что за ночь на Драгобрате выпало от 5 до 7 см осадков.
Несмотря на обильный снегопад, погода в горах хорошая, однако есть небольшой ветер.
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В эти выходные, в воскресенье, 18 октября, снег покрыл и высокогорья Карпат, а температура на горе Поп Иван опустилась ниже нуля.
Но на горе было ясно, видимость составляла до 50 м. Температура воздуха опустилась до -2°С.
Первый снег в Карпатх выпал еще в сентябре. А 14 октября в Укргидрометцентре сообщили, что на высокогорье выпало до 5 см осадков.
Фото: Василий Молдавчук