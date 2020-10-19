Разработчик компьютерной игры World of Tanks перевез из Минска в киевский офис почти 300 сотрудников.

Официально в компании Wargaming информацию не подтверждают, но и не опровергают.

— Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск, — пишет AIN.ua.

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Другой пункт для переезда — столица Литвы Вильнюс. Туда могут отправить более 500 сотрудников с семьями.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2 тыс. сотрудников.

Ситуация в Беларуси

В Минске 18 октября прошел Партизанский марш в знак единства с рабочими заводов столицы, которые поддержали протесты в Беларуси..

Протесты в стране не стихают с 9 августа. Несколько раз в Беларуси выключали интернет.

Лидер оппозиционного движения в Беларуси Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. До 25 октября Лукашенко должен объявить о своей отставке, а насилие на улицах должно прекратиться.

Источник: AIN.UA