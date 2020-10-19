Как ухаживать за бородой: полезные советы

Борода сейчас в тренде. Она подчеркивает достоинства внешности, а также создает мужественный и брутальный стиль. Чтобы безукоризненно выглядеть, недостаточно просто отрастить густую бороду. Она требует внимания и регулярного ухода. В идеале – со специальными средствами.

Что нужно для ухода за бородой – смотрите в материале Фактов ICTV.

Мыть

Борода, которую вы носите три и больше месяца, требует регулярного мытья. Это придаст ей шелковистую структуру и устранит неприятные запахи. Идеальный вариант – специальный шампунь или мыло для бороды. Они не сушат кожу, в отличие от обычного мыла или шампуня для волос, и не оставляют мыльного налета.

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Вспеньте специальное средство в ладонях и нанесите на влажную бороду, а затем смойте теплой водой. Процедура занимает всего пару минут. Ее нужно повторять каждые два – три дня или по мере загрязнения, например, после еды или активного отдыха.

Кондиционировать

Борода нуждается в увлажнении. С этой задачей отлично справляются специальные кондиционеры. Их нужно применять во время мытья в комплексе с шампунем. После кондиционера борода надолго останется свежей и будет легче расчесываться.

Если борода не слишком жесткая, кондиционер можно использовать не так часто, как шампунь – достаточно наносить его один раз в неделю.

Сушить феном

После мытья и кондиционирования бороду нужно уложить и высушить феном. Она будет выглядеть пышнее и держать форму. Сушить бороду нужно из-под шеи наверх, что поможет надуть ее.

Если у вас сухая кожа, с феном нужно обращаться осторожно, чтобы не пересушить ее еще больше. Выбирайте минимальную мощность и температуру, чтобы не навредить коже.

Наносить масло

Мытье вымывает натуральные жиры, которые выделяет кожа, поэтому обязательно использовать специальное масло. Его нужно наносить после мытья или после душа, когда поры раскрыты.

Небольшое количество масла нужно набрать в руки и равномерно распределить по всей длине волос массажными движениями. Остатки средства можно распределить на шею, щеки и грудь.

Масло для бороды должно быть изготовлено на основе натуральных масел. Такие средства безопасны для здоровья и эффективны. Они насытят волосы питательными веществами и предотвратят шелушение. Если в составе есть воск – это дополнительное преимущество. Средства с добавлением воска упрощают расчесывание и помогают аккуратно уложить бороду.

Расчесывать

Уход за бородой предполагает ежедневное расчесывание. Идеально для этого подойдет расческа из натурального дерева или растительной целлюлозы. Это придаст ухоженный вид и задаст правильное направление роста волос.

Стричь

По мере отрастания волос нужно посещать барбершоп, а в промежутках между визитами можно самостоятельно подравнивать бороду, срезая отросшие волосы. Это ускорит рост волос и позволит не так часто обращаться к берберу за профессиональным уходом.

Помимо бороды, стильный и брутальный образ можно создать с помощью татуировок. Многие мужчины украшают ими свое тело. Что нужно знать, перед тем, как сделать тату – смотрите в материале Фактов ICTV.