20 октября отмечает именины Сергей. День ангела приурочен к памяти мученика Сергия Обнорского, преподобного Сергия Печерского и Сергия Римлянина.
Красивое и лаконичное имя Сергей имеет римские корни и происходит от слова Sergius, то есть высокий, высокочтимый, знатный. По другой версии, имя произошло от латинского servi dei, что дословно переводится как слуга Бога.
Сергей – это благородный, добрый и надежный человек, настоящая опора для родных и друзей. Он ответственный, рассудительный и целеустремленный. Сергей как правило общительный, обаятельный и умеет расположить к себе людей. А еще он всегда остается на стороне справедливости, честности и правды.
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Сегодня Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Сергея. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.
Душевные и добрые стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Сергея
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С праздником тебя, Сергей!
Жизнь пусть будет веселей,
Ярких красок для души,
Жизнь ты ими распиши!
Будь же добрым и люби,
Свою сказку сотвори.
Освещай другим сердца,
Будь умнее мудреца!
Ты здоровье не теряй,
Близких ты не забывай!
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Желаю всей душой, Сережа,
Иметь успех тебе во всем!
Ведь по-другому быть не может,
Идешь ты к целям день за днем!
Всегда будь счастлив, улыбайся,
Не знай печалей и забот!
Прекрасной жизнью наслаждайся –
Поможет в этом твой ангел и Бог!
***
Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!
***
Сергей, желаю счастья море,
Пускай не будет в жизни горя,
Пускай сопутствует успех,
Чтоб был ты, друг, счастливей всех!
Пускай удача рядом будет,
И только искренние люди,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать!
***
Поздравляю вас, Сергей, с именинами!
Сбудутся мечты пускай заветные!
И пусть чашей полной будет дом,
Чтоб любовь всегда царила в нем!
Вам вовек желаю не грустить,
Все, что нужно – сразу находить!
Пусть тоска навеки вас покинет,
И невзгоды с нею пускай сгинут!
***
Что Сергей – отличный парень –
Мы не скажем никому:
Он на радость нам подарен –
Поздравления ему!
Пусть великое везенье
Будет для него во всем!
Пусть в хорошем настроении
Пребывает день за днем!
***
Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку расти!
Оригинальные открытки с Днем ангела Сергея
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