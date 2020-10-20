Рак молочной железы: кто из звезд поборол заболевание

20 октября в Украине проходит Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Он был установлен в 2005 году. Цель внедрения этого дня — обратить внимание женщин на серьезность рисков заболевания и рассказать о профилактике и лечении.

Рак молочной железы — одна из самых распространенных онкозаболеваний в мире. К сожалению, медики констатируют, что каждая женщина может обнаружить у себя опасную болезнь. Эта болезнь поражает как молодых женщин, так и представительниц пожилого возраста. Нередко популярные актрисы или певицы начинают вести борьбу со страшным диагнозом и побеждают болезнь.

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В состав таких женщин вошли:

Анджелина Джоли

Известная американская актриса имела наследственность на рак молочной железы. Джоли начала регулярно посещать врача после смерти своей матери, которая боролась с онкологией. В 2013 году ей диагностировали 83% вероятности возникновения рака молочной железы.

Анджелина Джоли сразу сделала двойную операцию и удалила молочные железы, чтобы болезнь не началась.

Кайли Миноуг

Австралийской певице Кайли Миноуг диагностировали рак в 36 лет. В 2005 году она отменила все концерты, а ее госпитализировали. Все ее сторонники не начали забрать деньги за билеты, чем поддержали певицу. Кайли Миноуг пережила операцию и прошла курсы химиотерапии.

После борьбы с раком молочной железы она основала благотворительный фонд, который помогает женщинам бороться с этим диагнозом. Кроме этого, певица написала книгу, в которой поделилась своими переживаниями во время лечения.

Синтия Никсон

Американская актриса Синтия Никсон — звезда сериала Секс в большом городе, также пережила рак молочной железы.

В 2020 году у нее обнаружили заболевание на ранней стадии. Синтия пережила операцию, 6-месячный курс химиотерапии и сразу вернулась к привычной жизни. После выздоровления актриса стала одной из активисток движения, который борется с раком груди.

Шенне Доэрти

Звезда сериалов Район Беверли-Хиллз и Все женщины ведьмы начала вести борьбу с раком молочной железы в 2015 году. После выявления заболевания она сделала мастэктомию и реконструкцию молочной железы.

В одном из интервью Шеннен сказала, что в конце концов, это просто грудь, она любит ее, но по большому счету она предпочла бы быть живой и состариться со своим мужем.

Кристина Эпплгейт

В американской комедийной актрисы диагностировали рак в 2008 году. В возрасте 36-лет она сделала двустороннюю мастэктомию, когда узнала, что является носителем гена рака молочной железы.

После операции актриса заявила, что призывает всех женщин можно чаще проходить обследование и не забывать о профилактике.

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле пережила рак молочной железы в 1991 году. Тогда медики не давали шансов на выздоровление женщины. Однако звезда начала лечение за рубежом. После болезни женщина воспринимает проблемы в жизни — мелочами, а к своему здоровью певица относится с осторожностью.

Статистика количества больных раком

По данным ВОЗ, через 20 лет больных раком станет на 60% больше. Это произойдет при условии сохранения существующей ситуации, когда десятки стран игнорируют рекомендации ВОЗ по комплексным мерам борьбы с раком.

Это также связано с недостаточным финансированием системы здравоохранения, отсутствием доступа к современным технологиям диагностики и лечения рака.