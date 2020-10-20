PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Календарь государственных праздников на 2020 год

В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.

Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Январь:

  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 22 января — День Соборности Украины;
  • 24 января — День внешней разведки Украины;
  • 29 января — День памяти Героев Крут.

Февраль:

  • 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств;
  • 20 февраля — День социальной справедливости;
  • 20 февраля — День Героев Небесной Сотни;
  • 21 февраля — Международный день родного языка.

Март:

  • 8 марта — Международный женский день;
  • 14 марта — День украинского добровольца;
  • 14 марта — День землеустроителя;
  • 15 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;
  • 18 марта — День работника налогового и таможенного дела Украины;
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с туберкулезом;
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины;
  • 26 марта — День Национальной гвардии Украины.

Апрель:

  • 5 апреля — День геолога;
  • 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины;
  • 17 апреля — День пожарной охраны;
  • 18 апреля — День памятников истории и культуры;
  • 18 апреля — День окружающей среды;
  • 19 апреля — Пасха;
  • 28 апреля — День охраны труда;
  • 30 апреля — День пограничника Украины.

Май:

  • 1 мая — День труда;
  • 6 мая — День пехоты;
  • 8 мая — День памяти и примирения;
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
  • 10 мая — День матери;
  • 15 мая — Международный день семьи;
  • 16 мая — День Европы;
  • 16 мая — День науки;
  • 17 мая — День памяти жертв политических репрессий;
  • 18 мая — День резервиста Украины;
  • 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа;
  • 20 мая — День банковских работников;
  • 23 мая — День морской пехоты Украины;
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры;
  • 29 мая — Международный день миротворцев;
  • 30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
  • 31 мая — День химика.

Июнь: 

  • 1 июня — День защиты детей;
  • 6 июня — День журналиста;
  • 7 июня — Троица;
  • 7 июня — День работников водного хозяйства;
  • 7 июня — День работников местной промышленности;
  • 12 июня — День работника фондового рынка;
  • 14 июня — День работников легкой промышленности;
  • 21 июня — День отца;
  • 21 июня — День медицинского работника;
  • 22 июня — День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня — государственной службы;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 28 июня — День молодежных и детских общественных организаций;
  • 28 июня — День молодежи.

Июль:

  • 1 июля — День архитектуры Украины;
  • 4 июля — День Национальной полиции Украины;
  • 4 июля — День судебного эксперта;
  • 5 июля — в День Военно-Морских Сил ВСУ;
  • 5 июля — в День работников морского и речного флота;
  • 7 июля — День работника природно-заповедного дела;
  • 8 июля — День семьи;
  • 12 июля — День рыбака;
  • 15 июля — День украинских миротворцев;
  • 16 июля — День бухгалтера и аудитора;
  • 19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 20 июля — День шахмат в Украине;
  • 26 июля — День работников торговли;
  • 28 июля — День крещения Киевской Руси;
  • 29 июля — День Сил специальных операций ВСУ.

Август:

  • 2 августа — День Воздушных Сил ВСУ;
  • 8 августа — День войск связи;
  • 9 августа — День работников ветеринарной медицины;
  • 9 августа — День строителя;
  • 15 августа — День археолога;
  • 19 августа — День пасечника;
  • 23 августа — День шахтера;
  • 24 августа — День независимости Украины.

Сентябрь:

  • 2 сентября — День нотариата;
  • 6 сентября — День предпринимателя;
  • 12 сентября — День физкультуры и спорта;
  • 12 сентября — День украинского кино;
  • 13 сентября — День танкистов;
  • 13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
  • 17 сентября — День спасателя;
  • 19 сентября — День изобретателя и рационализатора;
  • 19 сентября — День фармацевтического работника;
  • 20 сентября — День работника леса;
  • 21 сентября — День мира;
  • 22 сентября — День партизанской славы;
  • 27 сентября — День туризма;
  • 27 сентября — День машиностроителя;
  • 30 сентября — День усыновления;
  • 30 сентября — Всеукраинский день библиотек.

Октябрь:

  • 1 октября — День ветерана;
  • 1 октября — Международный день пожилых людей;
  • 4 октября — День работников образования;
  • 8 октября — День юриста;
  • 10 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
  • 10 октября — День работников стандартизации и метрологии;
  • 11 октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;
  • 11 октября — День художника;
  • 14 октября — День защитника Украины;
  • 14 октября — День Украинского казачества;
  • 18 октября — День работников пищевой промышленности;
  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
  • 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ноябрь:

  • 1 ноября — День работника социальной сферы;
  • 3 ноября — День инженерных войск;
  • 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября — День железнодорожника;
  • 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка;
  • 15 ноября — День работников сельского хозяйства;
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи;
  • 17 ноября — День студента;
  • 18 ноября — День сержанта ВСУ;
  • 19 ноября — День стеклопроизводителя;
  • 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы;
  • 21 ноября — День десантно-штурмовой войск ВСУ;
  • 21 ноября — День Достоинства и Свободы.

Декабрь: 

  • 1 декабря — День работников прокуратуры;
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
  • 5 декабря — День работников статистики;
  • 6 декабря — День Вооруженных сил Украины;
  • 7 декабря — День местного самоуправления;
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Украины;
  • 13 декабря — День благотворительности;
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • 15 декабря — День работников суда;
  • 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
  • 19 декабря — День адвокатуры;
  • 22 декабря — День энергетика;
  • 22 декабря — День работников дипломатической службы;
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений;
  • 25 декабря — Рождество Христово.

К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка