Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Минюст США подал иск против Google из-за нарушения конкуренции в сфере поисковых сервисов.
Истцами также выступили генеральные прокуроры 11 штатов, отмечает The Wall Street Journal.
Власти США утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров за установление Google как поисковой системы по умолчанию.
Минюст также отрицает практику предварительной установки поискового приложения Google на телефоны с операционной системой Android.
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— Google с помощью положений о распределении доходов препятствует установке на телефоны, по умолчанию, конкурирующих поисковых систем, — написали журналисты.
Google контролирует каналы, на которые приходится около 80% поисковых запросов в США. Другие поисковые системы не могут получить достаточного количества запросов, чтобы конкурировать с ними.
— Потребители сталкиваются с ограниченным выбором, а рекламодатели — с завышенным ценам, — объясняют в Минюсте.
Последствия суда над Google
Если Google проигрывает дело, компания вынуждена будет провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда.
Победа Google нанесет удар по расследованиям в отношении других крупных технологических компаний в США.
Рынок акции отреагировал на судебный иск. Акции Alphabet 20 октября подешевели на 0,4%.
Google представил Pixel 5
Компания Google показала свои новые смартфоны Pixel 4a и Pixel 5.
Модель Pixel 5 стоит 19,7 тыс. грн. Pixel 4a можно приобрести за 14,1 тыс. грн.
Гаджеты не имеют беспроводной зарядки и защиты от влаги.
Источник: The Wall Street Journal