Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Минюст США подал иск против Google из-за нарушения конкуренции в сфере поисковых сервисов.

Истцами также выступили генеральные прокуроры 11 штатов, отмечает The Wall Street Journal.

Власти США утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров за установление Google как поисковой системы по умолчанию.

Минюст также отрицает практику предварительной установки поискового приложения Google на телефоны с операционной системой Android.

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— Google с помощью положений о распределении доходов препятствует установке на телефоны, по умолчанию, конкурирующих поисковых систем, — написали журналисты.

Google контролирует каналы, на которые приходится около 80% поисковых запросов в США. Другие поисковые системы не могут получить достаточного количества запросов, чтобы конкурировать с ними.

— Потребители сталкиваются с ограниченным выбором, а рекламодатели — с завышенным ценам, — объясняют в Минюсте.

Последствия суда над Google

Если Google проигрывает дело, компания вынуждена будет провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда.

Победа Google нанесет удар по расследованиям в отношении других крупных технологических компаний в США.

Рынок акции отреагировал на судебный иск. Акции Alphabet 20 октября подешевели на 0,4%.

Google представил Pixel 5

Компания Google показала свои новые смартфоны Pixel 4a и Pixel 5.

Модель Pixel 5 стоит 19,7 тыс. грн. Pixel 4a можно приобрести за 14,1 тыс. грн.

Гаджеты не имеют беспроводной зарядки и защиты от влаги.

Источник: The Wall Street Journal