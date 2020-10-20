20 октября все верующие чтят память мучеников Сергея и Вакха — римских христиан, погибших после отказа отречься от веры в Иисуса.
В Риме находится Кафедральный храм святых мучеников Сергия и Вакха. Там проводят богослужения для украинцев УГКЦ, проживающих в Италии.
20 октября — какой сегодня праздник
Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день повара и кулинара.
В Украине Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы также приходится на 20 октября.
Именины 20 октября
День ангела 20 октября празднуют Сергей, Святослав, Александр.
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Традиции и приметы на 20 октября
- В этот день начинались первые серьезные похолодание, часто — заморозки.
- Если светит солнце — тепло задержится до конца октября.
- Если 20 октября месяц спрятался за облаками — зима будет ранней.
Что нельзя делать сегодня 20 октября
- Есть, не накормив перед этим домашних или домашних животных.
- Покидать дом после захода солнца.
Церковные праздники в октябре 2020
В детальном календаре православных праздников на октябрь 2020 собраны главные памятные даты второго месяца осени.
Конец октября верующие встретят двумя праздниками: Иверской иконы Божией Матери (26 октября) и евангелиста Луки (31 октября).