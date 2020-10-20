20 октября все верующие чтят память мучеников Сергея и Вакха — римских христиан, погибших после отказа отречься от веры в Иисуса.

В Риме находится Кафедральный храм святых мучеников Сергия и Вакха. Там проводят богослужения для украинцев УГКЦ, проживающих в Италии.

20 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день повара и кулинара.

В Украине Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы также приходится на 20 октября.

Именины 20 октября

День ангела 20 октября празднуют Сергей, Святослав, Александр.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Традиции и приметы на 20 октября

В этот день начинались первые серьезные похолодание, часто — заморозки.

Если светит солнце — тепло задержится до конца октября.

Если 20 октября месяц спрятался за облаками — зима будет ранней.

Что нельзя делать сегодня 20 октября

Есть, не накормив перед этим домашних или домашних животных.

Покидать дом после захода солнца.

Церковные праздники в октябре 2020

В детальном календаре православных праздников на октябрь 2020 собраны главные памятные даты второго месяца осени.

Конец октября верующие встретят двумя праздниками: Иверской иконы Божией Матери (26 октября) и евангелиста Луки (31 октября).