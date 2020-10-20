Идеи подарков на День автомобилиста в Украине 2020

Традиционно день автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября. В этом году в Украине праздник приходится на 25 октября — принято поздравлять как профессиональных водителей, так и любителей.

Если вы не можете выбрать подарок на День автомобилиста, мы подготовили для вас список интересных идей.

Идеи подарков на День автомобилиста

Ароматизатор — вещь, необходимая в каждом транспортном средстве. Она предоставит авомобилю свежести и перекроет нежелательные запахи.

Автомобильный пылесос — компактный пылесос маленьких размеров, благодаря которому уборка в авто станет намного удобнее. Кроме того, с помощью устройства можно попасть в труднодоступные поверхности.

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Гаджеты для автомобиля — отличный подарок на День автомобилиста в Украине. Презентом может служить навигатор, видеорегистратор, зарядное устройство, держатель для телефона.

Набор для чистки снега — полезные предметы, которые пригодятся с первыми холодами. Обычно в состав набора входит щетка, раскладная лопата, перчатки. С помощью них можно расчистить авто от снега и льда.

Массажная подушка — еще один оригинальный подарок на День автомобилиста. Работа водителя требует длительного сидения, а это плохо влияет на здоровье человека. Массажная подушка поможет водителю расслабиться и снять усталость.

Кроме праздника автомобилиста, в октябре еще много интересных событий. Заглядывайте в календарь праздников на октябрь 2020, чтобы не забыть поздравить своих близких.