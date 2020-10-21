21 октября — 294-й день года. Какие праздники в эту дату, приметы и запреты, читайте на Фактах ICTV.

21 октября — какой сегодня праздник

В этот день в мире отмечают два необычных праздника День разума и День разноцветных зонтов. Первый призван обратить внимание на важность познания и саморазвития, второй — разукрасить яркими красками осенний день, который чаще всего холодный и дождливый.

По православному календарю, 21 октября почитают святых Трифона и Пелагею.

Именины 21 октября

День ангела в этот день празднуют Виктор, Николай, Дмитрий, Иван, Павел, Петр, Мария, Татьяна, Пелагея, Елизавета, Надежда.

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

Приметы на 21 октября — во что верили предки

день считался удачным для свадеб и начала новых дел;

дождливая погода — к близкой зиме.

Что нельзя делать 21 октября

Это один из немногих дней в году, в который не было особых запретов, поэтому можно смело планировать и реализовывать задуманное.

Календарь церковных праздников

В октябре украинцам еще осталось отметить два церковных праздника — Иверской иконы Божьей Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.

Немало таких дней будет в ноябре и декабре.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.