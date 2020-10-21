21 октября — 294-й день года. Какие праздники в эту дату, приметы и запреты, читайте на Фактах ICTV.
21 октября — какой сегодня праздник
В этот день в мире отмечают два необычных праздника День разума и День разноцветных зонтов. Первый призван обратить внимание на важность познания и саморазвития, второй — разукрасить яркими красками осенний день, который чаще всего холодный и дождливый.
По православному календарю, 21 октября почитают святых Трифона и Пелагею.
Именины 21 октября
День ангела в этот день празднуют Виктор, Николай, Дмитрий, Иван, Павел, Петр, Мария, Татьяна, Пелагея, Елизавета, Надежда.
Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020
Приметы на 21 октября — во что верили предки
- день считался удачным для свадеб и начала новых дел;
- дождливая погода — к близкой зиме.
Что нельзя делать 21 октября
Это один из немногих дней в году, в который не было особых запретов, поэтому можно смело планировать и реализовывать задуманное.
Календарь церковных праздников
В октябре украинцам еще осталось отметить два церковных праздника — Иверской иконы Божьей Матери 26 числа и день памяти апостола и евангелиста Луки 31 числа.
Немало таких дней будет в ноябре и декабре.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.