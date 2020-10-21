Уход за обувью из кожи и замши зимой

Зимой обувь подвергается воздействию влаги и перепадам температур, что может стать причиной быстрого износа. Чтобы любимые ботинки или сапоги прослужили как можно дольше, за ними нужно регулярно и правильно ухаживать.

Советы по уходу за обувью смотрите в материале Фактов ICTV.

Уход за кожаной обувью

Удалите загрязнения с помощью салфетки или влажной губки. Можно использовать специальную жидкость или пену-очиститель. Кожаную обувь нежелательно мочить под проточной водой, так как это приведет к деформации материала. Просушите ботинки или сапоги от влаги. Для этого поместите обувь в сухое теплое место. Во время сушки можно использовать пакетики с силикагелем, распорки и специальные колодки. Нежелательно просушивать ботинки возле горячей батареи – лучше использовать специальную сушилку, которая нагревается до оптимальной невысокой температуры. Отполируйте обувь до блеска. Подойдут специальные губки с пропиткой или фланелевые салфетки. Желательно регулярно использовать влагоотталкивающие средства – они защищают натуральную кожу от размокания. Примерно раз в неделю наносите крем с красящими веществами. Это улучшит цвет обуви и придаст ей блеск. Если вы не можете подобрать крем под цвет ботинок, отдайте предпочтение средствам без красящего пигмента. Для обуви из лаковой кожи вместо крема используйте глицерин, вазелин или касторовое масло. Это улучшит ее текстуру и придаст блеск. Обычный крем для лаковой кожи не подходит, так как он сделает материл тусклым.

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Уход за замшевой обувью

Очистите обувь от загрязнений. Можно использовать специальные щетки с ребристой поверхностью. Для этих целей также подойдет пена-очиститель для замши, салфетка, смоченная в мыльной воде, поролоновая губка. Сильные загрязнения легко удаляются, если подержать обувь над паром. Высушите обувь при комнатной температуре, а затем придайте ей бархатистость с помощью специальной щетки для замши из резины, каучука или специального ворса. Обработайте обувь из замши водоотталкивающим спреем. Такие средства заметно продлевают срок службы сапог и ботинок. Примерно раз в десять дней подкрашивайте замшу специальной краской. Такие средства продают в виде спрея или аэрозоля, который наносится не на всю поверхность обуви, а на участки, где появились разводы.

И еще одно универсальное правило – выбирайте качественные средства по уходу за обувью. Недорогие аналоги могут повредить кожу или замшу. Они в составе содержат агрессивные компоненты, которые пересушивают материал и делают его тусклым и ломким.

Используя любое средство, всегда следуйте инструкции – только так можно гарантировать, что оно выполнит свои функции и не навредит обуви. А при появлении трещин, деформации и других повреждений сразу обращайтесь в мастерскую, чтобы устранить проблему и продлить срок службы любимых сапог или ботинок.

Во время пандемии, вызванной Covid-19, необходимо тщательно очищать обувь и одежду после возвращения домой. Это уменьшает вероятность инфицирования смертельно опасным вирусом. Советы по дезинфекции обуви ранее публиковали Факты ICTV.