Уход за обувью из кожи и замши зимой

Зимой обувь подвергается воздействию влаги и перепадам температур, что может стать причиной быстрого износа. Чтобы любимые ботинки или сапоги прослужили как можно дольше, за ними нужно регулярно и правильно ухаживать.
Советы по уходу за обувью смотрите в материале Фактов ICTV.
Уход за кожаной обувью
- Удалите загрязнения с помощью салфетки или влажной губки. Можно использовать специальную жидкость или пену-очиститель. Кожаную обувь нежелательно мочить под проточной водой, так как это приведет к деформации материала.
- Просушите ботинки или сапоги от влаги. Для этого поместите обувь в сухое теплое место. Во время сушки можно использовать пакетики с силикагелем, распорки и специальные колодки. Нежелательно просушивать ботинки возле горячей батареи – лучше использовать специальную сушилку, которая нагревается до оптимальной невысокой температуры.
- Отполируйте обувь до блеска. Подойдут специальные губки с пропиткой или фланелевые салфетки. Желательно регулярно использовать влагоотталкивающие средства – они защищают натуральную кожу от размокания.
- Примерно раз в неделю наносите крем с красящими веществами. Это улучшит цвет обуви и придаст ей блеск. Если вы не можете подобрать крем под цвет ботинок, отдайте предпочтение средствам без красящего пигмента.
- Для обуви из лаковой кожи вместо крема используйте глицерин, вазелин или касторовое масло. Это улучшит ее текстуру и придаст блеск. Обычный крем для лаковой кожи не подходит, так как он сделает материл тусклым.
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Уход за замшевой обувью
- Очистите обувь от загрязнений. Можно использовать специальные щетки с ребристой поверхностью. Для этих целей также подойдет пена-очиститель для замши, салфетка, смоченная в мыльной воде, поролоновая губка. Сильные загрязнения легко удаляются, если подержать обувь над паром.
- Высушите обувь при комнатной температуре, а затем придайте ей бархатистость с помощью специальной щетки для замши из резины, каучука или специального ворса.
- Обработайте обувь из замши водоотталкивающим спреем. Такие средства заметно продлевают срок службы сапог и ботинок.
- Примерно раз в десять дней подкрашивайте замшу специальной краской. Такие средства продают в виде спрея или аэрозоля, который наносится не на всю поверхность обуви, а на участки, где появились разводы.
И еще одно универсальное правило – выбирайте качественные средства по уходу за обувью. Недорогие аналоги могут повредить кожу или замшу. Они в составе содержат агрессивные компоненты, которые пересушивают материал и делают его тусклым и ломким.
Используя любое средство, всегда следуйте инструкции – только так можно гарантировать, что оно выполнит свои функции и не навредит обуви. А при появлении трещин, деформации и других повреждений сразу обращайтесь в мастерскую, чтобы устранить проблему и продлить срок службы любимых сапог или ботинок.
Во время пандемии, вызванной Covid-19, необходимо тщательно очищать обувь и одежду после возвращения домой. Это уменьшает вероятность инфицирования смертельно опасным вирусом. Советы по дезинфекции обуви ранее публиковали Факты ICTV.