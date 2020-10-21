Согласно прогнозам астрологов, растущая луна в ноябре 2020 начнется с середины месяца и продлится почти до конца.

До 16 ноября луна будет находиться в фазе старой луны. С 16 по 29 ноября будет растущая луна, исключение составит только 22 ноября. В этот день светило будет в фазе первой четверти.

30 ноября следует ожидать полной луны.

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Важно знать, когда будет растущая луна в ноябре 2020, ведь в этот период у людей увеличивается уровень энергии.

Его считают благоприятным для чего-то нового — принятия важных решений в личной жизни, в сфере финансов или карьеры.

Также в эти дни рекомендуют стричь волосы — они будет быстрее отрастать. Во время растущей луны очень трудно от чего-то отказаться. Поэтому не стоит садиться на диеты, занимать деньги, бросать курить или употреблять алкоголь.

Магнитные бури 2020

Магнитные бури могут негативно влиять на людей, зависимых от погоды. В группу риска входят пожилые люди, беременные женщины и дети.

Чтобы уберечь себя и подготовиться заранее, смотрите календарь магнитных бурь на 2020 год.