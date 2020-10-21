В октябре 2020 будет много благоприятных дней для стрижки. Лунный календарь на октябрь 2020 характеризуется множеством приятных событий, которые хорошо сказываются на волосах. Правильно подобрав день для стрижки можно улучшить общее самочувствие и поднять настроение на долгое время.

Факты ICTV публикуют подробный лунный календарь стрижек на октябрь 2020.

Лунный астропрогноз на 1 октября

Один из благоприятных периодов для кардинальных изменений. Удачный день, как для стрижки, так и для окрашивания.

Лунный астропрогноз на 2 октября

Не рекомендуется идти к парикмахеру в этот день. Стрижка может негативно сказаться на здоровье.

Лунный астропрогноз на 3 октября

Полезным в этот день будет массаж головы. Стрижка не принесет никакой пользы, а вот окрашивание привлечет новые полезные знакомства.

Лунный астропрогноз на 4 октября

Общее состояние волос в этот день улучшится. Не стоит бояться кардинальных изменений, в этот день удача будет на вашей стороне.

Лунный астропрогноз на 5 октября

Общее состояние волос в этот день улучшится, однако от стрижки и окрашивания стоит отказаться.

Лунный астропрогноз на 6 октября

Стрижка в этот день ускорит рост волос, но они станут непослушными. На качестве волос это практически не отразится, однако они могут начать виться.

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Лунный астропрогноз на 7 октября

Удачный день для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос и тонирования.

Лунный астропрогноз на 8 октября

Нейтральный день для стрижки. Рекомендуется больше времени уделить процедурам по уходу за волосами.

Лунный астропрогноз на 9 октября

Плохой день для стрижки, а любые манипуляции с волосами окажутся неудачными.

Лунный астропрогноз на 10 октября

Удачными в этот день будут любые окрашивания. Однако окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких.

Лунный астропрогноз на 11 октября

В этот день стоит выбирать для окрашивания натуральные оттенки. Стрижка в этот день хорошо скажется на ваших финансовых делах.

Лунный астропрогноз на 12 октября

Стрижка в этот день принесет энергию. Благоприятными в этот день будут практически все манипуляции с волосами.

Лунный астропрогноз на 13 октября

Этот день лучше посвятить оздоровительным процедурам. Стрижка в этот день может вызвать негативные чувства.

Лунный астропрогноз на 14 октября

Удачной в этот период будет как стрижка, так и окрашивание. Благодаря оздоровительным процедурам улучшится общее состояние волос.

Лунный астропрогноз на 15 октября

Нейтральный день. Однако после стрижки волосы начнут расти медленнее. Необходимо записаться только к проверенному мастеру.

Лунный астропрогноз на 16 октября

После стрижки волосы начнут виться и станут непослушными. Они будут тяжело поддаваться укладке.

Лунный астропрогноз на 17 октября

Один из опасных дней для стрижки. Стоит в этот день заняться оздоровительными процедурами.

Лунный астропрогноз на 18 октября

Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет – отложите визит к мастеру.

Лунный астропрогноз на 19 октября

Если вы хотите надолго сохранить свою стрижку – перенесите запись на другой день.

Лунный астропрогноз на 20 октября

Стрижка — не самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

Лунный астропрогноз на 21 октября

Благоприятный день для стрижки. Кардинальные изменения пойдут вам на пользу. Также удачными будут окрашивания и тонирования.

Лунный астропрогноз на 22 октября

Один из удачных дней. Стрижка в этот день поможет избавиться от проблем со здоровьем и личных трудностей.

Лунный астропрогноз на 23 октября

Благодаря окрашиванию в этот день вы станете увереннее, стрижка принесет новые знакомства. Однако не стоит забывать об оздоровительных процедурах.

Лунный астропрогноз на 24 октября

Неудачный день для стрижки. Это негативное время для любого воздействия на волосы. Окраска также не рекомендуется, это может стать причиной неудач.

Лунный астропрогноз на 25 октября

Отличный день для экспериментов с внешностью. Окрашивания в яркие оттенки скажутся на вас благоприятно.

Лунный астропрогноз на 26 октября

Неудачное время для любых манипуляций с волосами. Из-за стрижки может появиться перхоть, а химическое воздействие на волосы может негативно сказаться на их качестве.

Лунный астропрогноз на 27 октября

Один из плохих дней для стрижки. Однако визит к мастеру будет полезным только обладательницам тонких волос.

Лунный астропрогноз на 28 октября

Хороший день для стрижки. Изменения во внешности принесут материальное благополучие, а общее самочувствие заметно улучшится.

Лунный астропрогноз на 29 октября

Неудачный день для стрижки. После визита к мастеру кончики волос начнут сечься. Лучше посвятить этот день процедурам по уходу.

Лунный астропрогноз на 30 октября

Стрижка в этот день может негативно сказаться на душевном спокойствии. Возможно проявление страхов и даже депрессии.

Лунный астропрогноз на 31 октября

Состояние волос в этот день улучшится. Полезными будут не только салонные процедуры, но и домашние. Натуральные маски улучшат структуру волоса.

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