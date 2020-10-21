День тещи 2020: что подарить

Международный день тещи ежегодно отмечается в четвертое воскресенье октября. Этот праздник был придуман как альтернатива Дню матери. В 2020 году оно приходится на 25 октября.

Факты ICTV список, что можно подарить на День тещи.

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Идеи подарков:

Семена необычных цветов, ягод или деревьев

Многие тещи увлекаются садоводством и огородничеством. Поэтому хорошим подарком будут семена красивых цветов, которые можно высадить на клумбах или в горшках. А также редких и необычных фруктов или овощей, которые ваша теща давно хотела, но не могла себе позволить.

Кроме того, в этот список можно добавить разные принадлежности для садоводства, садовые качели или гамак.

Конфеты

Конфеты конечно стандартный подарок, но если ваша теща сладкоежка, тогда это то, что надо. Можно выбрать необычные по вкусу сладости из швейцарского или бельгийского шоколада. Есть большое количество полезных сладостей, не содержащих глютен, сахар и крахмал.

Кроме того, альтернативой может быть букет из конфет.

Набор постельного белья, полотенец

Женщины в любом возрасте любят домашний уют. Для такого случая подойдет комплект дорогого постельного белья из жаккарда, сатина, шелка или бязи, а также набор полотенец из мягкой махры.

Сейчас на рынке большой выбор различных тканей, которые понравятся второй маме на День тещи.

Сертификат в СПА-салон

Один из хороших подарков будет сертификат на СПА-процедуру в салоне. Сейчас есть много разнообразных массажей, как лечебных, так и профилактических, различные обертывания. Такие процедуры не только позволят расслабиться, но и улучшат здоровье.

Приготовить ужин

Еще одним подарком может стать приготовление ужина собственными руками. Это может быть пирог, торт или запеченное мясо. Удивите и приготовьте на ужин ее любимые блюда или просто предложите выехать семьей за город на шашлыки.

Календарь праздников на октябрь

В календаре праздников на октябрь 2020 насчитывается 13 памятных дат. Самым большим праздником считается День защитника Украины, день украинского казачества — 14 октября. Также в этот день празднуют Покров Пресвятой Богородицы.