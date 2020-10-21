В 1918 году монархия в Российской империи пала и коммунисты начали строить новый мир. И начали из сексуальной революции. В том же году Михаил Уваров написал декрет, где говорилось, что женщины с того момента становятся собственностью пролетариата.

Документ подхватили и начали распространять в различных вариациях. Тогда отдаваться “красным” считалось нормой, даже если женщина замужем.

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Позже начались появляться коммуны, где мужчины и женщины жили чуть не шведскими семьями, а оргии в то время считались обычным делом. Нередко дети, рожденные в таких отношениях, отдавались в Народное детсады, где и воспитывались до 17 лет.

Однако на этом идеологи культа разврата в СССР не останавливались и создавали неформальные общества. В результате в разных городах союза можно было просто на улице увидеть обнаженных людей, которые могли прикрыться разве что лентой.

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Возглавлял такие демонстрации советник Ленина Карл Радек, да и сам вождь сначала тоже поддерживал эту идею. Но впоследствии сексуальная революция вылилась в разгул разврата и массовые изнасилования. А в начале 20-х годов ХХ века ситуация почти полностью вышла из-под контроля.

Поэтому эксперимент признали неудачным. Брак снова стал ценностью общества, а все упоминания о сексуальной революции – уничтожили.

С тех пор не осталось даже никаких свидетельств и воспоминаний пострадавших женщин. Единственное доказательство – это тысячи беспризорных детей от неизвестных родителей.

Но сейчас общество может спокойно обсуждать темы секса и не переходить все допустимые пределы. Однако как рассказать детям о контрацепции и когда? Специалисты отмечают, что о сексе нужно говорить уже с раннего возраста.