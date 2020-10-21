День Таисии в Украине: поздравления в картинках и СМС

21 октября именины отмечают женщины с именем Таисия.
Считается, что представительницы прекрасного пола с этим именем имеют достаточно скрытный характер, но при этом достаточно независимы. Таисия — самолюбивая, но осторожна.
Читайте: День разноцветных зонтов: какой праздник 21 октября
С окружающими Таисии рассудительны, общительны и любознательны — предпочитают изучать незнакомых людей и присматриваться к ним.
По случаю этого праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках и СМС с днем Таисии.
Твое имя звучит, словно тайна,
Поздравления тебе посвящаю,
С именинами, милая Тая,
От души я тебя поздравляю!
Будь всегда весела и беспечна,
Пусть тебя не застигнет ненастье,
Пусть окутает нежные плечи
Долгожданное светлое счастье!
Пусть твой ангел всегда будет рядом,
Укрывая крылом осторожно,
И пусть звездочки из звездопада
Воплощают все то, что возможно!
Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пожелания удачи, любви
Вы примите, Тая, от нас,
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.
Октябрь принес много праздников, среди которых День защитника Украины, День освобождения Украины от фашистских захватчиков и Международный день Черного моря. Полный календарь на второй месяц осени – в материале Фактов ICTV.