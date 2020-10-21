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Факты / Lifestyle

С днем Таисии! Лучшие поздравления в картинках и СМС

21 октября именины отмечают женщины с именем Таисия.

Считается, что представительницы прекрасного пола с этим именем имеют достаточно скрытный характер, но при этом достаточно независимы. Таисия — самолюбивая, но осторожна.

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С окружающими Таисии рассудительны, общительны и любознательны — предпочитают изучать незнакомых людей и присматриваться к ним.

По случаю этого праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках и СМС с днем Таисии.

День Таисии в Украине: поздравления в картинках и СМС

Твое имя звучит, словно тайна,

Поздравления тебе посвящаю,

С именинами, милая Тая,

От души я тебя поздравляю!

Будь всегда весела и беспечна,

Пусть тебя не застигнет ненастье,

Пусть окутает нежные плечи

Долгожданное светлое счастье!

Пусть твой ангел всегда будет рядом,

Укрывая крылом осторожно,

И пусть звездочки из звездопада

Воплощают все то, что возможно!

День Таисии в Украине: поздравления в картинках и СМС

Поздравляю с Днем Ангела Вас!

Пожелания удачи, любви

Вы примите, Тая, от нас,

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

С днем Таисии - лучшие поздравления

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