Мировая торговля секонд-хедндом достигает 4 млрд долларов в год. Украина стабильно в тройке лидеров среди импортеров. И уж точно первая по объемам в Европе.

Путь секонд-хенда из Евросоюза в Украину начинается с контейнеров для ненужных вещей, которые стоят прямо на улицах.

Далее одежда и обувь попадают на сортировочные фабрики. Одна из крупнейших находится в Польше.

Чтобы одеться дешево и сердито, нужен опыт и знания некоторых секретов. В день завоза, например, больший выбор. Но и высокая цена. Важную роль играет и где расположен магазин. Настоящий эксклюзив легче найти в маленьких палатках.

За всей этой красотой, есть одно но. Закон не дает покупателям секонд-хенда гарантии качества товара и права на его возвращение.

Народный депутат Инна Совсун работу на государственной службе начала в платье именно из магазина секонд-хенда. Полезную привычку она переняла во время научной работы в Соединенных Штатах. Там, несмотря на высокий уровень жизни, секонд-хенд повсюду — от гаражных распродаж до электронных аукционов.

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На Западе давать вторую жизнь использованной одежде вообще уже популярный тренд. Это уменьшает нагрузку на ресурсы планеты.

Впрочем, есть и другая сторона медали употреблении одежды и обуви.

Посетители секонд-хендов часто жалуются на специфический запах в магазинах. Но с ним уже ничего не поделаешь. Надо понимать, что эти вещи кто-то до вас уже носил, а потом их еще должны были обработать специальными химическими средствами.

Неприятный запах может образовываться по разным причинам. Например, из-за неправильного хранения товара. Еще одна возможная причина — недостаточное обеззараживание одежды или обуви после предыдущих владельцев. А это уже может грозить серьезными инфекциями.

Тем временем, иногда импортеры могут, наоборот, переборщить с дезинфекцией. Тогда возникнет уже опасность химического отравления.

Как в случае с новой одеждой, так и с секонд-хендом, лучше всегда не забывать об элементарной гигиене и самостоятельно стирать вещи перед использованием.

Как не стать жертвой?

Надели свитер из секонд-хенда, и вдруг у вас появилась сыпь? Немедленно идите в больницу. Если окажется, что заболели вы действительно из-за одежды, обращайтесь в санстанцию и в полицию.

Прежде, чем носить вещи из секонда, хорошенько их постирайте. Несколько раз.

Если у вас появились подозрения, что вещь, висящая в обычном магазине, не новая, вы имеете право потребовать сертификат качества товара. Должны присутствовать все фабричные бирки. Выявили нарушение? Обращайтесь в общество защиты прав потребителей.