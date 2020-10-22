22 октября – это 296-й день 2020 года, а до его окончания остается еще 70.

22 октября – какой сегодня праздник

На эту дату приходится Всемирный день людей с нарушениями речи, основанный канадскими специалистами по исследованию патологий речи.

По статистике, в мире около 3 млн людей страдают от заикания, то есть нарушения речи, характеризующееся частым повторением или пролонгацией звуков, слогов или слов.

Причины возникновения заикания до сих пор не установлены, и ни один из способов лечения не дает 100% гарантии решения этой проблемы.

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В народе почитают Якова — одного из двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу. С этого дня наши предки заготавливали дрова на зиму. Раньше нельзя, поскольку дерево еще содержит сок и будет плохо гореть.

22 октября было принято варить кашу из зерна нового урожая.

Именины 22 октября

День ангела отмечают сегодня Яков, Михаил, Максим, Петр, Ефим, Константин.

Приметы на 22 октября

Сосульки свисают с крыш — осень будет долгой.

Многие шелухи на луке — к суровой и холодной зиме.

До 22 октября из вишен не опала листва — еще будет тепло.

Утром дождь — к вечеру пойдет снег.

Снег на талую землю — к плохому урожаю в следующем году.

Что нельзя делать 22 октября

Запрещено бездельничать. Сделайте что-то полезное для себя или других.

Избегайте ссор, а также любовных связей — они принесут только разочарование.

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