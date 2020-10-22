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Факты / Lifestyle

День людей с нарушениями речи: какой праздник сегодня, 22 октября

22 октября – это 296-й день 2020 года, а до его окончания остается еще 70.

22 октября – какой сегодня праздник

На эту дату приходится Всемирный день людей с нарушениями речи, основанный канадскими специалистами по исследованию патологий речи.

По статистике, в мире около 3 млн людей страдают от заикания, то есть нарушения речи, характеризующееся частым повторением или пролонгацией звуков, слогов или слов.

Причины возникновения заикания до сих пор не установлены, и ни один из способов лечения не дает 100% гарантии решения этой проблемы.

Читайте: Календарь праздников на октябрь 2020

В народе почитают Якова — одного из двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу. С этого дня наши предки заготавливали дрова на зиму. Раньше нельзя, поскольку дерево еще содержит сок и будет плохо гореть.

22 октября было принято варить кашу из зерна нового урожая.

Именины 22 октября

День ангела отмечают сегодня Яков, Михаил, Максим, Петр, Ефим, Константин.

Приметы на 22 октября

  • Сосульки свисают с крыш — осень будет долгой.
  • Многие шелухи на луке — к суровой и холодной зиме.
  • До 22 октября из вишен не опала листва — еще будет тепло.
  • Утром дождь — к вечеру пойдет снег.
  • Снег на талую землю — к плохому урожаю в следующем году.

Что нельзя делать 22 октября

  • Запрещено бездельничать. Сделайте что-то полезное для себя или других.
  • Избегайте ссор, а также любовных связей — они принесут только разочарование.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

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