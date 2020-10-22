Погода на выходные в Украине (24 октября 2020 — 25 октября 2020)

Погода на выходные в Украине предусматривает местами дожди и потепление.

В субботу, 24 октября, в западных и северных областях синоптики прогнозируют дожди. Воздух прогреется днем до +15°, а ночью до +9°.

В восточных, центральных и южных областях предполагается облачная погода с прояснениями. Температура будет колебаться от +12° до +18°. На Юге наступит бабье лето. Столбики термометров покажут днем от +17° до +21°, ночью — от +7° до +12°.

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В воскресенье, 25 октября, на всей территории Украины будет сухо. На Западе, Севере и в Центре температура воздуха составит днем от +10° до +15°, ночью — от +6° до +10°.

В восточных и северных областях столбики термометров поднимут днем до +18°, а ночью до +12°.

Погода на осень и зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что лето закончится в конце сентября, однако на украинцев ждет теплая зима.

Вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.