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Факты / Lifestyle

Сухо и солнечно: погода в Украине 22 октября (КАРТА)

В четверг, 22 октября, в Украине прогнозируют сухую и солнечную погоду.

На юге страны температура воздуха будет достигать +20.

В северных областях – от +12 до +18.

На западе +16 +18, местами до +20, в центре такой же температурный диапазон.

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На востоке прохладнее, в частности в Луганской области +12 +14.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня – от +15 до +17.

Погода 22 жовтня

Погода осенью 2020

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометеорологического института, ноябрь будет относительно теплым и напомнит октябрь.

В последний месяц осени температура воздуха составит +10 +12.

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