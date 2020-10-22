В четверг, 22 октября, в Украине прогнозируют сухую и солнечную погоду.
На юге страны температура воздуха будет достигать +20.
В северных областях – от +12 до +18.
На западе +16 +18, местами до +20, в центре такой же температурный диапазон.
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На востоке прохладнее, в частности в Луганской области +12 +14.
В Киеве сегодня без осадков, в течение дня – от +15 до +17.
Погода осенью 2020
По прогнозам синоптиков Украинского гидрометеорологического института, ноябрь будет относительно теплым и напомнит октябрь.
В последний месяц осени температура воздуха составит +10 +12.