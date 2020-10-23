Джанни Родари — Гугл создал новый дудл

Google 23 октября посвятил дудл Джанни Родари — выдающемуся итальянскому писателю.

В Украине он стал известен как автор персонажей Чипполино и Джельсомино.

В Дудл от Google — иллюстрация к Сказка о Чипполино (1951 год).

В мире писатель и журналист Джанни Родари известен как один из самых влиятельных детских авторов ХХ века. Его истории переведены более 20 языков.

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В 1970 году Родари стал первым и в настоящее время единственным итальянцем, который получил премию Ганса Христиана Андерсена за писательскую деятельность — одну из самых престижных международных наград в области детской литературы.

Такса, которая кивает головой

30 сентября Google посвятил дудл культовому автомобильном аксессуару — таксе, которая кивает головой.

Первые такие игрушки появились в 70-х годах в Германии, где такса считается популярным символом.