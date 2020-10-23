В ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в диапазоне +1 +8, а в Карпатах — от 0 до +3.
По данным Укргидрометцентра, такие температурные показатели близки к средним многолетним значениям в западных областях, а для других регионов страны — на 1-1,5 градуса выше средних.
Синоптики прогнозируют на востоке, а также в Сумской области месячное количество осадков на уровне 28-32 мм, что немного ниже нормы.
На остальной территории в пределах многолетних значений — 37-65 мм, в горах — до 110 мм.
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Характеристика погоды в ноябре
В ноябре в большинстве областей происходит средней суточной температуры воздуха через +5 в сторону понижения.
Средняя месячная температура воздуха обычно колеблется в пределах 0 +7.
Абсолютный максимум — от +16 +24, в Черновицкой области, в центре и на юге — до +29.
А минимум — от -15 до -24, на севере, востоке, а также в Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31 градус мороза, на юге — до -13.
Средняя месячная количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье — до 62-142 мм.
В целом и осень 2020, и зима 2020-2021 будут теплее обычного, что вызвано климатическими изменениями.