23 октября верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии, которые были братом и сестрой.

В 303 году они погибли от рук гонителей, когда отказались убежать после того, как римский император Максимиан издал указ избавить от христиан их родной город.

На Евлампия день значительно уменьшается, из-за чего в народе начинали готовиться к зимним морозам.

Именины 23 октября отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.

Приметы 23 октября

В этот день рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам.

Если рога месяца на север – быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на юг – скорой зимы не ждите, будет грязь да слякоть до 4 ноября.

Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.

Если в этот день не ударят морозы, зимы не жди четыре недели.

Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.

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Что нельзя делать

Мести пол или пылесосить – убирая сор с пола, можно заодно вымести здоровье и деньги.

Начинать что-то новое – добрых плодов такое дело не принесет.

Покупать что-то новое – также, как и с новыми делами, проку от купленных сегодня новых вещей не будет: сломаются, порвутся, потеряются и т. п.

Устраивать свадьбу – крепкими такие отношения не будут.

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