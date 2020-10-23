Гороскоп на неделю, с 26 октября по 1 ноября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

В течение недели будьте внимательны, особенно с финансами, совместными ресурсами, долгами, так как возможны потери, обманы, кражи. Возможно получение неприятных новостей, которые касаются имущества.

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Важный день 28 октября — ощущается гармония между чувствами и разумом, появляется уверенность, присутствует ощущение беззаботности, а также повышается влечение к представителям противоположного пола. Возможны романтические связи, но это снизит производительность труда. День благоприятен для коротких поездок и визитов к родственникам. Также, подходящее время для делового общения и публичной деятельности. Гармонично протекают контакты с партнерами и коллегами.

Гороскоп для Овнов

Неделя благоприятна для обмена мнениями, выражения интересов, выступлений, рекламных мероприятий, заключения контрактов, получения консультаций и установления полезных общественных связей. Деньги, финансы и ценности будут в центре вашего внимания в конце октября. Если финансовые вопросы для вас актуальны, то вы сможете выплатить свои долги. Центр событий смещается от вас к другим людям, особенно это относится к вашим брачным или деловым партнерам.

Гороскоп для Тельцов

Вопросы работы, быта и здоровья снова становятся актуальными. Возможны изменения, связанные с юриспруденцией, контрактами, общественностью, доходами родных и ситуациями, в которых вы будете стремиться к сотрудничеству, ради достижения общих целей. Вы сможете установить партнерские отношения или решить юридические вопросы, но потребуются большие денежные затраты. Успех в делах и репутация зависят от способности противостоять сиюминутным колебаниям настроения и чрезмерным претензиям.

Гороскоп для Близнецов

Это период завершения работ и воплощения творческих проектов. Может возникнуть желание уйти от суеты, чтобы там можно было спокойно предаться своим мыслям или заняться тем, к чему лежит душа. Внимания потребуют дети, в жизни которых могут происходить важные события. Постарайтесь уделить им максимум внимания, даже если ваши дети уже взрослые и имеют свои семьи. Успех ждет тех людей, чья деятельность связана с искусством, а работа, требующая творческого подхода, принесет хороший результат.

Гороскоп для Раков

В этот период вам необходимы моменты уединения, чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье. Сильная нервозность и раздражительность предвещают травмы и несчастные случаи. Для деятельности, которая требует самодисциплины и выдержки, неделя совершенно неподходящая. Излишняя возбудимость и волнение по пустякам приводят к перевозбуждению нервной системы и нарушениям ритма сердца. Беременным стоит быть очень осторожными – возможны преждевременные роды.

Гороскоп для Львов

Повышается количество конфликтных ситуаций, противостояний с руководством. Особенно большим потерям подвержен совместный капитал, из-за чего вероятны столкновения с компаньонами. Налоги, так называемая черная касса, скрытые доходы могут стать источником неприятностей и разногласий. Противоречия с домашними, недоразумения в любовных отношениях, могут привести к неожиданным неприятным переменам. Опасайтесь необдуманных слов и жестов. Обуздайте чувства и вы сохраните все, что вам дорого.

Гороскоп для Дев

Вы много времени находитесь в движении, постоянно стремитесь к разнообразию и переменам. У вас появляется множество срочных дел. На вас обращают внимание, количество разговоров и переписок увеличится, поток информации и идей усилится. Возникают обстоятельства, которые заставят вас развивать или улучшать основные навыки, больше чи­тать и собирать информацию. Взаимоотношения и со­вместная деятельность с ближним окружением — братьями, сестрами и соседями — становится актуальной.

Гороскоп для Весов

Количество встреч и контактов значительно возрастает. Возможны непродолжительные поездки, кратковременные командировки или смена квартиры, работы. При оформлении документов будьте очень внимательны, вероятность серьезных ошибок значительно возрастает. Не стоит брать деньги в долг или оформлять кредит. С 28 октября Венера, ваш управитель, перейдет в знак Весы, что означает улучшение романтических отношений и восстановление потерянных связей. В конце месяца женская и мужская энергия будут находиться в равновесии.

Гороскоп для Скорпионов

Усиливается интерес к деньгам, мышление становится более практичным, появляются новые идеи и планы, касающиеся финансов. Покупки и расходы становятся основной темой разговоров. В это время вы можете искать работу или дополнительные источники заработка. В личных и деловых взаимоотношениях на первый план выходит взаимная выгода, это позволит понять друг друга, осознать личную ответственность за свои действия. Возможно вы спланируете свой бюджет или примете решение о том, как управлять своими финансами.

Гороскоп для Стрельца

Хочется разнообразия в жизни, скучно сидеть на одном месте, тяжело воспринимаются ограничения. Жажда перспектив толкает на поиски информации, которая удовлетворит эту потребность, поэтому в центр внимания начинают выдвигаться вопросы путешествий или образования. Вы также можете подвергнуть проверке свою систему ценностей или заняться своим телом, укреплением иммунитета. Вам приходят хорошие идеи о том, как распорядиться своими ресурсами. Финансовые вопросы решаются положительно.

Гороскоп для Козерогов

Появляются новые идеи и идеалы, так что это хорошее время для расширения своего мировоззрения, углубленного изучения иностранных языков. Это период осознания того, что вам необходимо, чтобы быть счастливым и пло­дотворно трудиться. Вы можете обрести особые преимущества, благодаря давним друзьям или ситуациям, в которых обретете но­вых знакомых. К концу месяца работа и денежные вопросы отходят на второй план, вас будет притягивать новая творческая сфера, или вы найдете какой-то уникальный способ самовыражения.

Гороскоп для Водолеев

Хорошее время для людей, занятых в сфере искусства, моды, развлечений. Возможно возобновление важных для вас взаимоотношений с давними партнерами. Встреча может произойти при исполнении своих должностных обязанностей и повлиять в дальнейшем на карьеру. Дополнительные доходы может принести интеллектуальный труд, деятельность, связанная с поездками. Возникает много дел, связанных с домом и семьей. Путешествия, деловая активность, новая карьера, обучение менее значимы, если они не связаны с домом и семьей.

Гороскоп для Рыб

Эмоции объединяются с рациональным мышлением, что позволяет принимать верные решения. Если ваша деятельность связана с консультированием, информированием, получением сведений, то вас ждет успех. Благодаря накопленным знаниям и практическому опыту, вы сможете правильно выразить свои идеи и получить поддержку коллег и ближних родственников. Сдержанность в чувствах, строгие оценки и осмотрительность будут вашими верными помощниками. Романтические отношения, которые сейчас завязываются, могут привести к официальному союзу или долгосрочному сотрудничеству.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.